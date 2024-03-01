《穆桂英挂帅》赴沪展演角逐“白玉兰” 杨骁出席展演活动

10日晚，由洛阳豫剧院演绎的豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》在上海市群众艺术馆精彩上演，将代表我市戏剧界角逐第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖。

10日晚，由洛阳豫剧院演绎的豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》在上海市群众艺术馆精彩上演，将代表我市戏剧界角逐第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖。

洛阳市委副书记、政法委书记杨骁出席展演活动，看望慰问参演人员，并作演出前的动员讲话，为大家加油鼓劲。

此次《穆桂英挂帅》演出由洛阳豫剧院院长关美利领衔主演。整场演出对巾帼英雄穆桂英这一经典角色进行了多元演绎和深情诠释，传递出“责任担当”“家国情怀”等精神内核，赢得了演出现场的满堂喝彩。

这是洛阳豫剧院《穆桂英挂帅》时隔40余年再次在上海上演。1953年12月底，马金凤带着新排的《穆桂英挂帅》来到上海演出；1983年，已过花甲之年的马金凤，率领洛阳豫剧团来到上海演出，再次为申城观众奉上了精彩的《穆桂英挂帅》。

上海白玉兰戏剧表演艺术奖是当今中国戏剧领域主要评奖活动之一，每年评奖一次，在国内外戏剧界享有盛誉。该项活动自1989年创办以来，已成功举办了32届，推出了一大批高水准、高质量的精彩剧目，造就了一大批艺术名家及新秀。据评奖规则，预计明年确定第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖获奖名单。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张武昌)