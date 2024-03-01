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家门口的篮球盛宴！全国职业男子篮球巡回赛（洛阳站）圆满举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 17:19

　　12日晚间，洛阳市体育中心体育馆内人声鼎沸，全国职业男子篮球巡回赛(洛阳站)比赛在这里精彩上演。

　　本次比赛由洛阳市篮球协会主办，旨在深化落实“引进高水平赛事促进城市高质量发展”的相关要求，进一步推广普及城市篮球运动，满足群众文化生活需求。

　　参加本次比赛的两支球队，均是全国男子篮球联赛(NBL)的职业球队。NBL联赛是目前中国三大职业篮球联赛之一，也是国内唯一夏季办赛的男子职业篮球联赛，给众多篮球运动员实现职业篮球梦想提供了舞台，也为中国职业篮球的全面覆盖和健康发展起到了重要作用。

　　对阵双方的两支球队分别是河南赊店老酒男篮和石家庄翔蓝男篮。

　　河南赊店老酒男篮成立于2012年，是河南省唯一一支职业男子篮球俱乐部。历年来，该队代表河南参加全运会和全国男子篮球联赛(NBL)，均取得了不俗战绩，近些年在NBL联赛获得过季后赛四强的佳绩。

　　石家庄翔蓝男篮自2015年成立以来，多次进入季后赛，取得过前四名的成绩，为各大院校和CBA球队输送多名教练员、运动员。

　　当晚的比赛在全场数千名观众的掌声与欢呼中揭开战幕。面对对手内线的“两座高塔”，主场作战的河南队，在首节比赛中打得极为耐心，即使开场落后的情况下，发挥小快灵的特点，利用中远投和快速反击频频追分。至第一节结束时，河南队从落后7分扭转为领先对手8分。

　　不过，第二节开始后，河北队几名当家外援悉数登场。这些黑人外援特有的爆发力和柔韧性，给河南队的进攻和防守均带来很大麻烦。河南队的投篮命中率开始直线下降。关键时刻，现场观众山呼海啸般的呐喊助威，给河南队平添了无尽的力量。随后，河南队采取全场紧逼，快速反击等战术，与对手周旋，尤其是12号梁瑞博和7号贾嘉锴两名洛阳队员，联手拿下近40分，尤其在最后一节，两人接连投中了5记三分球。不过，因为队员整体实力上的差距，河南队未能扭转形势，遗憾地负于对手。

　　“比赛紧张激烈，对抗性很强，特别过瘾。”涧西区居民刘伟观看完比赛后意犹未尽地说，希望今后能在家门口看到更多的高水平赛事。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 肖志伟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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