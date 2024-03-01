牢记这些自救“秘诀” 关键时刻能救命

地震来临该怎么办？如何正确使用灭火器？在公交车上如何脱困？……昨日是全国防灾减灾日，市民走进市创新教育研究院、市国防动员宣教与体验馆，学习紧急防范知识，增强应急避灾逃生和自救互救能力。记者体验了相关项目。

地震来临该怎么办？如何正确使用灭火器？在公交车上如何脱困？……昨日是全国防灾减灾日，市民走进市创新教育研究院、市国防动员宣教与体验馆，学习紧急防范知识，增强应急避灾逃生和自救互救能力。记者体验了相关项目。

●地震

体验：市创新教育研究院的地震体验馆，模拟了教室在发生地震时的情形。记者坐在地震震动平台上，“地震”突如其来，地震震动平台开始晃动，震感不断增强。在工作人员指导下，记者迅速放倒椅子，并钻到书桌下躲过“首震”。

自救指南：如果身在家中，可就近躲避在桌、床等结实的物体下或旁边。要趴下，将身体重心降到最低，脸朝下，不要压住口鼻，尽量蜷曲身体。可先打开门，保证通道畅通，并关闭煤气开关、电闸。

如果在公共场所，要听从工作人员指挥，不要急于涌向出口，保持跟前面人的距离。遇到拥挤，要解开领扣，双手交叉于胸前护住胸口。

如果被困于废墟，要尽力保证呼吸，可用毛巾等捂住口鼻，避免灰尘呛闷。要节省力气，不要盲目呼救，可用敲击的方法呼救，注意外边动静，伺机呼救。要尽量寻找水和食物，创造生存条件，耐心等待救援。

●火灾

体验：在市创新教育研究院的模拟灭火体验区，VR技术能模拟汽车失火、家具失火等不同火灾情形。工作人员介绍，不同种类灭火器的用途有一定差别，家具失火时，可使用干粉灭火器。在工作人员的指导下，记者使用“干粉灭火器”顺利“灭火”。

自救指南：做好预防。安全用火用电，不乱拉乱接电线。不在楼梯间、阳台堆放杂物，防止堵塞疏散通道。及时清理厨房抽油烟机、灶台上的油渍。

做好应对。火灾发生时，要第一时间拨打119，按照疏散标志有序逃生，切忌乘坐电梯；无法逃离时，退至阳台或屋顶等安全区域，可在窗前挥动被单、毛巾等物品发出呼救信号并等待救援。

●交通事故

体验:车辆在落水或受到撞击时，需要尽快从车上撤离。在市创新教育研究院的模拟交通事故体验馆内，记者体验了这两种危险发生时的情景。

在公共汽车落水的情景中，“车门”无法打开。工作人员指引记者拿起车上配备的“安全锤”，先敲打“车窗”四周，再敲打中间，顺利砸开“车窗”逃生。

在公共汽车发生碰撞着火的情景中，工作人员指引记者先弯腰低头(头部要低于座位)，做好防碰撞姿势。在“车辆”停稳后，按照距离优先的原则有序撤离。

自救指南：用好安全锤，按照距离优先的原则有序撤离。靠近车门、走道的优先撤离，防止发生拥堵影响撤离。

●电梯失控

体验：在市国防动员宣教与体验馆电梯失重体验区，记者进入后，体验到电梯抖动坠落的情景。记者迅速按下每层楼的按键，“电梯”停止下坠；操作不正确时，系统将会发出警报，提示正确操作。

自救指南：遇到电梯失控时，不管被困在几楼，要迅速将每层楼的按键都按下，当紧急电源启动时，电梯会马上停止下坠。如果电梯内有把手，要紧握把手，防止因重心不稳而摔伤。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王晓鹂 曲政宇）