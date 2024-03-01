展现豫西风土人情和豫剧情怀 电影《戏》在宜阳县首映

10日，由洛阳籍导演韩万峰创作并执导的电影——《戏》在洛阳市宜阳县首映。影片扎根群众，展示浓厚的豫西乡土文化，致敬豫剧精神的坚守者。

首映仪式现场

10日，由洛阳籍导演韩万峰创作并执导的电影——《戏》在洛阳市宜阳县首映。影片扎根群众，展示浓厚的豫西乡土文化，致敬豫剧精神的坚守者。

阵容强大，众多实力派演员担纲

影片《戏》的导演韩万峰今年55岁，是从洛阳“走出去”的优秀导演。他第一部参与制作的电影《那山那人那狗》，一举拿下“金鸡奖”最佳故事片奖、蒙特利尔国际电影节“最受观众欢迎电影奖”等多项国内外大奖。

《戏》的角色由众多实力派演员担纲，其中包括著名演员陈立唯、马羚、马东延、著名戏曲演员白军选、洛阳籍青年演员陈端等。

影片中阎连阳的扮演者陈立唯从影10余年，曾参与拍摄了数十部电影作品，受到广大观众的好评。李翠红的扮演者顾靖曾参与《小娘惹》《重整河山待后生》等电影的拍摄，受到媒体的广泛关注。片中小翠红的扮演者、13岁的小演员樊乐，是豫剧大师马金凤的后人，她凭借扎实的戏曲功底，清丽朴素的外形，果敢坚韧的性格，从上千名候选者中脱颖而出。

作为一部乡土题材影片，片中原汁原味的乡土气息和本色出演的老乡们，令观众倍感亲切。韩万峰说，在开拍前，他就定下规矩：演员说河南话，在宜阳广泛招募群众演员，部分角色由群众演员出演，尽量多地展示乡村面貌。在整部电影拍摄期间，剧组在宜阳本地招募200多名群众演员，让宜阳人在家门口过了一把演员瘾。

展现豫西风土人情和豫剧情怀

影片《戏》以跨越近三十年的豫剧发展史为背景，用原汁原味的河南话，讲述一名农村女孩李翠红因为爱唱豫剧，喜欢上了剧团小生阎连阳的故事。

导演以豫剧和豫西人的特殊情感为命题，力图拍摄具有豫西地域文化色彩和国际视野的优秀电影作品。

该部影片生动鲜活，贴合大众需求，充分展示了河南的地方性格、风土人情、生活方式，向观众传递了豫剧文化的深厚魅力及豫西地域独特的人文风采。

影片于2023年5月在宜阳县开机拍摄，主要拍摄地在宜阳县张坞镇苏羊村。这里石板路纵横交错，青砖瓦房和夯土瓦房错落有致，优美的自然风光、厚重的文化底蕴为众多摄影爱好者提供了丰富的创作素材。此外，剧组还到宜阳县的上观乡、三乡镇及县城老街等地进行取景拍摄。

助力当地文旅发展和乡村振兴

据悉，影片拍摄完毕后，剧组决定捐出在苏羊村打造的4个拍摄小院，作为影视打卡基地，让老物件焕发新生机，成为苏羊村乃至宜阳县一张靓丽的文化名片。当地将以此基地为依托，吸引乡村运营团队，发展乡村游、体验游，带动村集体、村民增收。

“我是土生土长的洛阳人，从北京电影学院毕业后，一直四处奔波拍戏，这次有机会回老家拍戏，感到兴奋又自豪，希望发挥所长，为家乡的发展尽一份绵薄之力。”在首映仪式上，导演韩万峰讲述了影片《戏》的创作历程和在宜阳拍摄期间的切身感受。影片中阎连阳的扮演者陈立唯、小兰的扮演者陈端、小翠红的扮演者樊乐、牛四清的扮演者李延伟等分享了影片的幕后故事。

据介绍，该影片将于近期在全国各大院线上映。随着影片的公映，将吸引更多人关注宜阳、了解河洛文化，促进当地文旅事业的发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 宋会杰 文/图）