今天，送别著名文史学者徐金星先生

13日上午，著名文史学者徐金星先生的遗体告别仪式在洛阳殡仪馆举行。

13日上午，著名文史学者徐金星先生的遗体告别仪式在洛阳殡仪馆举行。

他是著名的文史研究专家，长期关注并致力于洛阳古代都城遗址的保护研究；他是传承弘扬河洛文化的积极倡导者、热心推动者和身体力行者；他开拓了客家文化研究的新领域，让海内外客家人深入了解客家祖根地洛阳；他诲人不倦，甘为人梯，用极高的学术造诣、高尚的品德修养，成为洛阳文史界的一面旗帜，被誉为“洛阳文史活辞典”。

5月7日18时59分，这位德高望重的学者与世长辞，享年82岁。

徐金星生前工作过的单位、社会机构及他的同事亲朋、社会各界人士参加告别仪式或送花圈。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）

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