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徐衣显主持召开专题会议研究债务化解、国企改革等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 08:08

徐衣显主持召开专题会议研究债务化解、国企改革等工作
多措并举标本兼治加快化解债务风险
一企一策改革赋能激发国企动力活力

　　11日下午，市长徐衣显主持召开专题会议研究债务化解、国企改革等工作，强调要全面落实党中央、国务院和省市工作部署，坚持堵疏并举、遏增化存、标本兼治，扎实推进地方债务化解，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　会议听取了当前地方债务化解相关情况汇报，安排部署下阶段具体化债工作。徐衣显强调，防范化解地方债务风险工作事关经济社会发展全局，是统筹发展与安全的内在要求，是必须完成的重大政治责任、发展任务。各级各部门要高度重视，打好化债攻坚战。切实增强忧患意识、风险意识，突出重点、明晰路径、精准施策，筑牢经济发展安全屏障。要压实责任，严控风险等级。切实扛牢防范化解债务风险的政治责任和主体责任，做到每笔债务化解目标清晰、责任到位，确保风险等级只降不升。要多措并举，统筹化债和发展。坚持增收与化债两手抓，坚决落实过紧日子要求，严控非刚性支出，优化支出结构，加快转型发展，培育优质税源，盘活存量资产，激活土地要素，创新运营方式，切实增加综合财力，推动债务化解与经济发展良性循环。要健全机制，确保常态长效。坚持提前研判预警、动态精准调度、分类审慎处置，建立防范化解地方债务风险长效机制，推动债务风险防范化解制度化、规范化、常态化、长效化。

　　会议研究了市、区两级国有企业改革重组工作。徐衣显强调，要深入研究推进，坚持市场化、法治化原则，深入研究国家政策导向、资金投向、改革走向，深化市场主体合作，优化国有资本布局，加快整合资产资源，推动主业更聚焦、结构更清晰、资源更集聚、竞争力更突出。要一企一策改革，立足“市场配置、优势互补、互利共赢”的原则，按照“分类施策、成熟先行、逐步推开”的思路，稳步有序推进整合重组。要优化机制体制，紧盯“牵一发而动全身”的改革重组任务，加强政府统筹协调与企业市场化推进协同机制，形成有效联动，推动问题分层分类及时研究解决，确保改革重组和转型发展走深走实。要加强动态监控，围绕“强支撑”“增效益”目标，坚持授权与监管结合、放活与管好统一，压实企业主体责任，构建专业考核指标体系，强化事前事中事后监管，全面提升防范风险能力。

　　会议还研究了财政预决算管理、“三保”考核、故县水库灌区建设、金融等有关工作。

　　张玉杰、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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