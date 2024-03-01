洛阳市纪委监委理论学习中心组举行集体学习研讨

按照党纪学习教育工作安排，10日下午，市纪委监委理论学习中心组围绕“政治纪律、组织纪律”举行集体学习研讨。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持并讲话。

按照党纪学习教育工作安排，10日下午，市纪委监委理论学习中心组围绕“政治纪律、组织纪律”举行集体学习研讨。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关必须把旗帜鲜明讲政治摆在首位，自觉在党纪学习教育中持续淬炼忠诚政治品格，扎实推进政治监督具体化、精准化、常态化，锚定高质量发展目标任务，用好政治监督清单台账工作机制，着力发现和纠正落实行动中的偏差，以强有力的监督执纪服务保障洛阳经济社会高质量发展。要加强对组织纪律执行情况的监督检查，严肃查处诬告陷害行为，推动各级党组织全面进步、全面过硬，督促广大党员干部做到忠诚干净担当，营造积极健康、干事创业的政治生态和良好环境。

会议强调，要以更高标准带头学纪，将学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》特别是政治纪律作为必须抓好的一项重要政治任务，自觉用党规党纪校正思想和行动，让党规党纪内化于心、外化于行。要以更强担当严格执纪，把开展党纪学习教育与贯彻落实中央纪委和省市纪委全会部署紧密结合起来，突出严的基调强化正风肃纪反腐，突出常态长效强化纪律教育，推动各级党组织和党员干部不断严明纪律规矩。要以更严要求模范守纪，下大力气整治“灯下黑”，以严明的纪律规矩锻造纯度更高、成色更足、“耐打听”的纪检监察铁军。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 闫雅静)