董明珠穿汉服游洛邑古城 多次点赞洛阳文旅

这两天，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠现身洛阳并身穿汉服游览洛邑古城的相关视频登上多个网络平台的热搜榜单，引发网友关注。13日，洛报融媒记者采访了解到，董明珠游览期间不仅为洛阳以汉服为媒推动文旅产业转型发展的做法点赞，还表示：“洛阳让我人生中第一次穿上汉服”。

这两天，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠现身洛阳并身穿汉服游览洛邑古城的相关视频登上多个网络平台的热搜榜单，引发网友关注。13日，洛报融媒记者采访了解到，董明珠游览期间不仅为洛阳以汉服为媒推动文旅产业转型发展的做法点赞，还表示：“洛阳让我人生中第一次穿上汉服”。

“镇店款”汉服，董总没相中

31岁的许女士是洛邑古城景区洛邑之恋汉服馆的妆造师，12日晚正是她负责给董明珠做的妆造。

据许女士回忆，董明珠是在12日晚上7点左右跟其公司多名同事一起乘车来到洛邑古城的。下车后，他们一行人首先来到了自己工作的汉服店。

当时，该店工作人员为董明珠推荐了包括“女皇装”在内的多套风格“华贵大气”的“镇店款”汉服，但都没有被董明珠相中。随后，董明珠自己在店里转了一圈，挑选了一套淡蓝色的立领对襟明制袄裙，也就是热门视频中出现的那一套汉服。

“与‘华贵大气’的汉服相比，董总挑选的汉服属于‘大家闺秀’风格，可能有人觉得不太符合董总的气质，但我接触她本人后发现她其实挺温柔的，跟在网上看到的不太一样。”许女士说，可能是由于时间关系，董明珠换上汉服后，并没有做与之搭配的妆造，只是简单的做了一个古装披发的造型，随后就出门游览了。