洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

董明珠穿汉服游洛邑古城 多次点赞洛阳文旅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 20:17

　　这两天，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠现身洛阳并身穿汉服游览洛邑古城的相关视频登上多个网络平台的热搜榜单，引发网友关注。13日，洛报融媒记者采访了解到，董明珠游览期间不仅为洛阳以汉服为媒推动文旅产业转型发展的做法点赞，还表示：“洛阳让我人生中第一次穿上汉服”。

　　“镇店款”汉服，董总没相中

　　31岁的许女士是洛邑古城景区洛邑之恋汉服馆的妆造师，12日晚正是她负责给董明珠做的妆造。

　　据许女士回忆，董明珠是在12日晚上7点左右跟其公司多名同事一起乘车来到洛邑古城的。下车后，他们一行人首先来到了自己工作的汉服店。

　　当时，该店工作人员为董明珠推荐了包括“女皇装”在内的多套风格“华贵大气”的“镇店款”汉服，但都没有被董明珠相中。随后，董明珠自己在店里转了一圈，挑选了一套淡蓝色的立领对襟明制袄裙，也就是热门视频中出现的那一套汉服。

　　“与‘华贵大气’的汉服相比，董总挑选的汉服属于‘大家闺秀’风格，可能有人觉得不太符合董总的气质，但我接触她本人后发现她其实挺温柔的，跟在网上看到的不太一样。”许女士说，可能是由于时间关系，董明珠换上汉服后，并没有做与之搭配的妆造，只是简单的做了一个古装披发的造型，随后就出门游览了。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “一老一小”吃出健康好身体
    “一老一小”吃出健康好身体
    “一老一小”吃出健康好身体
        每年5月的第三周为全民营养周。民以食为天，这饮食营养中可包含着大学问。
  • ·预防发胖 注意四个窗口期
  • ·直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
  • ·好消息！北京中医药大学东直门医院第四批专家团进驻洛阳
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市乡村振兴观摩活动启动
  • 徐衣显调研路网建设、防汛备汛和文旅...
  • 今天，送别著名文史学者徐金星先生
  • 洛浦公园北岸洛阳桥至牡丹桥段预计6月...
  • 孙石路预计本月底之前恢复道路通行
  • 洛阳：高温天气冒头 本周最高气温升至...
  • 学习运用“千万工程”经验 洛阳乡村...
  • 皮影非遗科技文化展来洛巡展
  • 洛阳市纪委监委理论学习中心组举行集...
  • 博物馆里学“考古”
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺景区

    河岸边散步随拍

    五月花开

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605