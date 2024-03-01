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产业先行！新安县发展特色产业 激发乡村振兴新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 13:04

　　干净的街道、繁茂的树木，精美的墙绘……13日，洛阳市乡村振兴观摩第二组走进新安县磁涧镇的礼河村、奎门村、八里社区、赵洼村、李子沟村等地，实地感受乡村日新月异的发展变化。

　　今年以来，新安县扎实推进乡村振兴“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作，推动乡村振兴取得新成效。

　　乡村振兴，产业先行。在实际工作中，新安县大力发展特色产业，推动东部磁五仓沿线种植樱桃约10万亩，通过改良品种、扩大设施樱桃种植面积，亩均收益持续提升。推动南部铁磁路沿线重点发展辣椒和中药材产业，推广“粮药轮作”和“麦椒芝麻豆”套种模式，促进群众稳定增收。推动北部发挥自然生态和近郊区位优势，发展高端民宿和食用菌、特色林果种植，走农文旅融合发展路子。

　　在新安县磁涧镇，一幅景美、城兴、人更美的幸福画卷正在徐徐展开。为加快建设宜居宜业和美乡村，新安县推动全县240个村实施供排水一体化改造，解决好城乡供排水一体化运营问题。通过实行“垃圾统一清运、保洁各负其责，党员带头、群众参与”模式，建立“符合乡村实际、可持续”的长效机制。坚持因村制宜，根据群众实际需要完善乡里中心服务功能，同时把服务群众、服务产业发展、服务外来游客等融合起来，使乡里中心在乡村振兴中发挥更大作用。此外，新安县还扎实开展“五星”支部创建，在致富能手、实用人才、返乡创业人员中择优“推”，在县镇两级党员干部中择优“派”，注重加强后备人才的挖掘和培养，为乡村振兴提供组织保障。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 白云飞 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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