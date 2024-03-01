洛阳市政协党组理论学习中心组举行集体学习研讨

按照党纪学习教育工作安排，11日，市政协党组理论学习中心组围绕“政治纪律、组织纪律”举行集体学习研讨。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

按照党纪学习教育工作安排，11日，市政协党组理论学习中心组围绕“政治纪律、组织纪律”举行集体学习研讨。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

会前，市政协党组理论学习中心组成员认真自学了习近平总书记《论党的自我革命》和《中国共产党纪律处分条例》关于政治纪律、组织纪律的重要要求。会上，市政协党组理论学习中心组部分成员结合学习思考和工作实际作了交流发言。

孙延文强调，政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，组织纪律是维护党的集中统一、保持党的战斗力的基本条件。全市政协系统中共党员要深入学习领会习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，把严守政治纪律和组织纪律摆在重要位置，不折不扣落实好政治纪律和组织纪律各项要求，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持以学明纪，把学好《条例》当成必修课、常修课，坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，自觉遵规守纪，真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。要把抓好党纪学习教育与政协主责主业深度融合，以严明的政治纪律带动各项纪律全面从严，把抓好制度建设与长效机制协同推进，进一步做到从严管、有效防、精准治，着力营造风清气正的政治生态，以更加奋发有为的精神状态推动政协事业提质增效、高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)