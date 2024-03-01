希望的田野 和美的画卷——洛阳有力有效推进乡村全面振兴

近年来，洛阳坚持把乡村振兴摆在全局工作的突出位置，创造性地实施“151”工作举措和“4+2”重点工作，农村居民人均可支配收入保持快速增长，乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平持续提升，老百姓有了更多实实在在的获得感。

初夏时节，万物并秀。河洛乡村，生机勃勃。

一望无际的高标准农田里，麦子抽穗灌浆，孕育着丰收希望，手中有粮就能心中不慌。

满山的林果、成群的牛羊、丰富的山珍药材，擦亮了特色农业品牌，也富裕了山乡父老；

广袤乡村也亮丽起来，供排水实现了一体化，集镇功能更加完善，乡村民宿、露营研学等新业态层出不穷；

一个个乡里中心成为乡村最热闹的地方，托幼养老、技能培训、金融贷款，贴心的服务在乡亲们中有口皆碑……

“三农”向好，全局主动。放眼河洛乡村，一个个欣欣向荣的场景，汇成全面推进乡村振兴的崭新图景。

近年来，洛阳坚持把乡村振兴摆在全局工作的突出位置，创造性地实施“151”工作举措和“4+2”重点工作，农村居民人均可支配收入保持快速增长，乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平持续提升，老百姓有了更多实实在在的获得感。

乡村振兴的水平决定着现代化洛阳建设的成色。踏上振兴之路，学习运用“千万工程”经验，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，坚持富民导向，带着感情和责任抓实抓好“三农”工作，乡亲们的腰包一定会越来越鼓、日子一定会越过越红火！（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）（图片均为资料图）