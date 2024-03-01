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城乡融合！孟津加快打造城郊型乡村振兴样板
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 16:20

　　初夏，洛阳市孟津区乡村精彩纷呈——

　　在“卫坡·新序”，传统村落融入时尚业态，游人络绎不绝；在瀍沟村，水系蜿蜒，串联民宿、茶馆；在周寨村、高沟村，群众另辟蹊径发展养蝎、多肉产业，实现富民增收……

　　13日，洛阳市乡村振兴观摩第一组来到孟津区朝阳镇观摩，新业态、新面貌令人印象深刻。

　　去年以来，孟津区立足环都市区区位优势和特色农业优势，聚焦乡村振兴“151”工作举措和“4+2”阶段性重点工作，坚持城区、集镇、村庄“三位一体”协同发展，因地制宜推动乡村振兴工作实现由零敲碎打向系统推进、由点上出彩向全面开花的根本性转变，努力打造全市乃至全省的城郊型乡村振兴样板。

　　聚焦“村美”。做好“房”文章，出台农村自建房导则，开展全域农房风貌提升，实现村庄风貌与自然环境协调统一。做好“路”文章，实施农村公路三年攻坚行动，完成“白改黑”420公里，打造了路畅村美的幸福路、致富路。做好“水”文章，累计完成农村改厕6.47万户；铺设供水管网2220公里、污水管网1790公里，基本实现农村供排水一体化全覆盖并实现市场化运营。做好“景”文章，持续实施农村人居环境整治提升行动，打造处处如画、步步皆景的美丽乡村。

　　聚焦“业兴”。坚持产村融合，以国家级农村产业融合发展示范园等为载体，培育壮大“两牛”养殖优势产业、特色瓜果主导产业、电商物流富民产业、休闲观光农文旅产业，成功注册“孟津田园”区域公共品牌，果蔬种植面积20.8万亩、产值19亿元，两牛饲养量7万头、产值35亿元。引进华创、河南宿联等10余个高端民宿运营团队，打造黄河风情、瀍河生态、田园风光三大民宿集群，实现由“卖产品”向“卖风景”“卖文化”转变。

　　聚焦“人和”。扎实开展“五星”支部创建，常态化推进“三清两建”、“三零”创建，大力开展民风教化活动，培育“三自”组织3300余个，创建五星支部6个、四星支部36个，获评“全省平安建设优秀县区”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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