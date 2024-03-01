美男独孤信 最牛老丈人（古代洛阳美男）

嵇康长得帅，却不爱打扮，甚至“头面常一月十五日不洗”；兰陵王长得帅，却嫌美貌耽误事，一上战场就要把脸遮住；今天说个特别的美男——独孤信，他不仅知道自己长得帅，还好打扮，可谓南北朝时期的时尚达人。他最让人津津乐道的并非外表，而是他有三个女儿被封皇后！他因此被称为“史上最牛老丈人”“天下第一岳父”。

嵇康长得帅，却不爱打扮，甚至“头面常一月十五日不洗”；兰陵王长得帅，却嫌美貌耽误事，一上战场就要把脸遮住；今天说个特别的美男——独孤信，他不仅知道自己长得帅，还好打扮，可谓南北朝时期的时尚达人。他最让人津津乐道的并非外表，而是他有三个女儿被封皇后！他因此被称为“史上最牛老丈人”“天下第一岳父”。

侧帽风流独孤郎

独孤信“美容仪，善骑射”，年少从军。自公元523年起，北方六镇发动反抗北魏王朝统治的大起义，独孤信因斩杀起义军首领而知名。军营里一众糙老爷们儿成日灰头土脸，这个英俊小伙儿却与众不同，穿衣戴帽总有自己的风格，“军中号为独孤郎”。

独孤信不仅风度弘雅，而且能征善战，还有奇谋大略。北魏末年，朝局动荡，各方势力你方唱罢我登场。独孤信曾被尔朱荣任命为前锋，和元颢部众在黄河北作战，大获全胜。后来，权臣宇文泰把他当成得力干将，哪里需要就把他往哪里调。

有几年，独孤信镇守陇右，任秦州(今甘肃天水)刺史。秦州前任地方官昏庸懦弱，“民有冤讼，历年不能断决”，独孤信上任后，公事再无积压。他以礼义教化百姓，劝百姓耕田养蚕，过了几年，公私都富足起来，数万家流民慕名来归附。宇文泰“以其信著遐迩，故赐名为信”，原来独孤信本名独孤如愿，到这儿才改了名字。

正是在秦州，独孤信竟意外成了时尚达人，引领时尚潮流。据《周书》记载，某日，独孤信到郊外打猎，眼看天要黑了，他赶紧回城，一路策马疾行，无意之间帽子被风吹歪。

第二天，城里的官吏、百姓只要是戴帽子的，那帽子都歪着——他们全是独孤信的粉丝，仿效他侧帽而行。现代有句俗语叫“歪戴帽子斜穿衣，长大不是好东西”，搁这儿绝对说不通，人家独孤信侧帽风流，人见人爱。

独孤信是哪里人

我们前面说过的古代洛阳美男，有的在洛阳做官，有的在洛阳生活，有的在洛阳打仗，独孤信在洛阳有父母妻子，曾在洛阳做官，也曾在洛阳领兵打仗，镇守金墉城(汉魏洛阳故城西北隅)。他的墓志上刻着：“公姓独孤，讳信，字期弥头，河南洛阳人。”

据史料记载，独孤姓出自刘姓，汉光武帝刘秀的后代刘进伯攻打匈奴兵败被俘，囚于孤山(今辽宁海城境内)下，他的儿子被“单于以为谷蠡王，号独孤部”。公元493年，北魏孝文帝迁都洛阳，独孤部追随而来，自称洛阳独孤氏，也算是回了老家。

千唐志斋藏有独孤炫的墓志，上面记载：“六代祖俟尼，与后魏西迁洛阳封东平王，束马悬车，归于乐土。”“俟尼”就是独孤信的祖父独孤俟尼。《周书》等称独孤信为云中(今山西大同)人，应是因独孤俟尼曾居云中吧。

公元534年七月，北魏孝武帝因不甘受权臣高欢摆布，率众到长安投奔宇文泰。事起仓促，武卫将军独孤信家都不要了，单骑追上孝武帝，这份忠诚深深打动了帝王的心，孝武帝叹曰：“武卫遂能辞父母，捐妻子，远来从我。世乱识贞良，岂虚言哉。”

随后，高欢立元善见为帝，并迁都于邺(今河北临漳)，是为东魏。迁都时，高欢将洛阳城内40万户居民一并迁走。北魏从此分裂为西魏和东魏，独孤信终其一生都没再见过父母，直到他去世，他的长子独孤罗才重获自由，这孩子打从襁褓时就成了东魏的囚徒。父母先后去世的消息，独孤信也都是从别人口中得知的，可叹忠孝不能两全。

三个女儿封皇后

独孤信本是追随孝武帝，无奈皇室衰微，大权皆在宇文泰之手。为了笼络独孤信，宇文泰不断给他加官晋爵，由于官职太多，他的印信也极为独特：呈球体八棱二十六面，其中有14个正方形印面镌刻印文，“大司马印”“大都督印”“刺史之印”……就在前几年，该印信还上了全国高考数学试卷！

公元548年，独孤信升任柱国大将军，成为声名显赫的“西魏八柱国”之一。八柱国分别为宇文泰、元欣、李虎、李弼、独孤信、赵贵、于谨、侯莫陈崇。八柱国下设十二大将军，独孤信的得力部下杨忠也在其中。这是西魏最强有力的政治军事联盟，独孤信开始在里面挑女婿了。

独孤信有七个女儿，长女嫁给宇文泰的儿子，后来成了北周的明敬皇后；四女嫁给李虎的儿子，后来成了唐高祖李渊之母，追封元贞皇后；七女嫁给杨忠的儿子，后来成了隋文帝杨坚的皇后，谥号文献皇后。

三个女儿成为三朝皇后，独孤信便是三朝国丈，隋炀帝杨广、唐高祖李渊都是他的外孙，《周书》中的话现在亦不过时：“自古以来，未之有也。”

巅峰过后，佳境必下。北周建立后，宇文泰的侄子宇文护摄政专权，赵贵与独孤信谋划杀宇文护，结果被告发，赵贵被诛，而独孤信因“名望素重”，被宇文护逼迫在家自尽。可惜，女儿们被封皇后，他都没看到。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）