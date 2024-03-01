孙石路预计本月底之前恢复道路通行

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孙石路从去年九月开始施工，中间修修停停，水稳层铺好快一个月了，后续没有任何进展，何时能恢复通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孙石路从去年九月开始施工，中间修修停停，水稳层铺好快一个月了，后续没有任何进展，何时能恢复通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孙石路从去年九月开始施工，中间修修停停，水稳层铺好快一个月了，后续没有任何进展，何时能恢复通车？
市住房和城乡建设局回复：针对诉求人诉求中提出的问题，孙石路五月底之前完成施工任务后将恢复道路通行，还居民畅通无阻道路。感谢理解和支持。
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