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皮影非遗科技文化展来洛巡展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 08:32

　　皮影背后蕴藏着怎样的文化内涵和科学原理？近日在市科技馆二层西北厅举办的“皮影也科技——非遗科技文化展”中有答案。该展览由中国科技馆联合北京皮影剧团打造，陈列各地不同材质皮影实物，以“妙光映奇景”“纸皮百万兵”“起舞弄清影”“传承我先行”4个部分，展示皮影的起源、变迁、传承与发展，揭示皮影背后的光学、力学、材料学和心理学等科学原理，激发科学兴趣，启迪科学思维，弘扬文化自信。该展览将持续至暑期，市民可通过市科技馆微信公众号预约免费参观。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李梅 摄影报道）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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