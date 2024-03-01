做强药谷！嵩县在做强特色产业中开创振兴新局面

13日，洛阳市乡村振兴观摩第三组来到嵩县田湖镇，连片观摩该镇上湾、黄门、张庄、崔元、裴村，以及嵩县中原药谷科创园，感受当地做强药谷、文旅富民，持续开创乡村振兴新局面的澎湃脉动。

眼下正值道地丹参盛花期，位于嵩县田湖镇的万亩丹参基地，紫色花海唯美浪漫。

13日，洛阳市乡村振兴观摩第三组来到嵩县田湖镇，连片观摩该镇上湾、黄门、张庄、崔元、裴村，以及嵩县中原药谷科创园，感受当地做强药谷、文旅富民，持续开创乡村振兴新局面的澎湃脉动。

丹参是嵩县重点打造的“六朵金花”特色富民产业之一。依托得天独厚的生态优势，地处田湖西山片区的黄门、张庄、崔元等丹参种植示范村，丹参种植面积达2.6万亩，一条长22公里的乡村道路串联起当地原生态乡村风貌，加速“农文旅”融合发展。

突出特色，文旅赋能。在张庄村，精心打造的农事广场打造生态乐园、咖啡角、农特产展销区等沉浸式体验项目，游客络绎不绝；崔元村创新实践的“党建+产业+养老”新托养运营模式，变生态资源优势为产业优势，让村民们生活节节高；在上湾村，扩宽的道路串联起小游园、小乐园，高标准建设的供排水一体化改造工程，让村容村貌焕然一新。

中医药守正创新核心是科研创新。在嵩县，集聚生物医药创新技术和高端人才的中原药谷科创园创新成果不断：已提供“点餐式”科技服务31项，成功转化落地创新成果17项，实现科技创新、技术研究自上而下与自下而上的“双向奔赴”，助推当地中医药产业阔步向前、迈上新台阶。

乡村振兴，产业先行。放眼嵩县，去年，当地中药材总面积达65.2万亩，牛羊饲养量增幅均超15%以上，建成特色高端民宿113家，145个村全面完成供排水一体化建设，创建“三零”村314个、占比93%，完成技能培训2.92万人次，“三星”以上支部占比达到51.6%……

下一步，嵩县将一如既往坚持把群众增收作为首要目标，树牢“以有效增加群众收入论英雄”的鲜明工作导向，锚定“种药养牛搞旅游”产业定位，扎实开展人居环境提升，突出市场化运营完善乡村服务功能，持续探索丘陵山区乡村振兴示范区建设的“嵩县模式”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）