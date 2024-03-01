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徐衣显调研路网建设、防汛备汛和文旅融合等工作 并开展全流域巡河
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 08:08

徐衣显调研路网建设、防汛备汛和文旅融合等工作，并开展全流域巡河
疏堵点优结构强功能畅通发展“大网络”
除隐患建机制保安全守牢防汛“金标准”

　　11日，市长、黄河市级河长徐衣显率队调研路网建设、防汛备汛和文旅融合等工作，并开展巡河，强调要深入践行以人民为中心的发展思想，更好统筹发展和安全，抢抓机遇、主动作为，完善路网结构，提升功能品质，丰富文旅业态，强化基础支撑，为高质量发展注入新动能塑造新优势。

　　玄武门大街横穿洛北城区，平等街至启明北路段的高架主线已于4月1日建成通车。徐衣显深入玄武门大街沿线，实地督导道路引线、市政配套等后续工程建设，要求紧盯时间节点，理顺衔接关系，打通堵点断点，缓解交通压力，提高沿线出行效率；坚持系统观念，加快完善雨污管网等市政配套，高质高效整改环保督察反馈问题，科学谋划实施后续项目；强化市场运作，创新资金平衡机制，统筹推进片区开发、城中村改造，加快补齐短板、完善功能、提升形象，推动城市能级提升、品质提档。

　　国道208黄河公铁两用桥是呼南高铁焦洛平段的节点工程，也是我市构建东部交通走廊、缓解市区交通压力的重要通道。徐衣显深入国道208黄河桥，实地踏勘地形地貌，了解项目规划、线路走向、市场运作等工作，强调要加强向上对接争取，细化完善线路设计、技术标准，积极推进可行性研究和项目立项，创新工程建设投融资模式，完善区域性路网体系，满足群众多层次、多样化出行需求。

　　洛阳将于5月15日正式进入汛期。徐衣显沿“黄河古都”一号旅游公路开展全流域巡河，认真察看堤防险工险段加固工程，详细了解全市防汛备汛、旅游公路建设等情况。他强调，要树牢底线思维、极限思维，强化“五预”联动，压实各级防汛责任，落细防汛备汛措施，以万全准备保障黄河安澜；要擦亮生态基底，彰显文脉特色，活化沿线文旅资源，改造提升服务驿站、观景平台等配套设施，联动“生态伏牛”“华夏探源”一号旅游公路，形成“快进快出、漫游体验”的交旅融合路网新格局。

　　黄河小浪底开通水路旅游客运精品航线，串联龙潭大峡谷、万山湖等景区，形成“高峡出平湖”特色景观。徐衣显乘船巡察黄河防汛，了解库区通航、港口建设、调水调沙等工作，强调要注重景观性、兼顾通达性，特色设计“精彩河段”，讲好河洛“黄河故事”，植入沉浸式、体验性业态，连点成线、串珠成链，推动文化体验、生态休闲、康养度假等多元业态深度融合，塑造“中原看海”旅游新品牌。

　　李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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