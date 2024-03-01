洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举行防灾减灾知识科普宣传巡游活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 08:09

　　昨日是第16个全国防灾减灾日。当天，市减灾委员会办公室、市应急管理局举行防灾减灾知识科普宣传巡游活动，全面展示我市应急救援装备硬核实力，科普宣传防灾减灾知识。

　　“科普知识心中记，防灾减灾莫大意”“学一点防灾知识，多一份安全保障”……昨日上午9时，张挂宣传标语的巡游车队准时从市安全生产应急救援中心驻地出发，并从开元大道、王城大道快速路、古城快速路、南昌路等道路驶过。

　　本次活动共出动26辆巡游车，包括应急指挥车、运兵车、运水车、净水车、排水车、国动办特种车、四轮摩托车等，可承担防汛抗旱、城市救援、森林灭火、应急照明、应急指挥等任务。醒目的宣传标语和硬核的应急救援装备，吸引许多市民驻足拍照，全面展示了我市应急救援力量，进一步增强了群众防灾减灾意识。

　　未来几天，我市还将创新活动内容、形式载体，开展第16个全国防灾减灾日主题讲座、防灾减灾沉浸式科普体验、防灾减灾救灾专题专栏宣传、防灾减灾知识竞赛、防灾减灾应急广播专访、城市区防内涝疏散应急演练、自然灾害风险排查整治专项行动等活动，持续增强基层防灾避险和自救互救能力，营造全民参与、群防群治的良好社会氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 刘仟仟)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
    直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证...
    直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
        您是否对摘镜手术充满好奇，希望一窥其背后的秘密？
  • ·好消息！北京中医药大学东直门医院第四批专家团进驻洛阳
  • ·104岁老人毅然手术 医生迎“险”而上护周全
  • ·这种情况的腿抽筋可以试试喝代茶饮
    • 魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳今日阵风7级到8级！请注意防范
  • 洛阳宏联新材料项目预计10月底建成
  • 涧西区辛店街道：农文旅融合为乡村振...
  • 市政协召开汉魏故城遗址博物馆展陈方...
  • 洛平：破招商“内卷”当练好“内功”
  • 洛阳组团参加2024郑州跨境电商大会
  • 洛轴科技：强化科技赋能 抢抓产业风口
  • 5月19日，洛阳一景区对全国学生免票
  • 涧西区长安路四社区：彩泥传爱意 共迎...
  • 科技赋能，让这里迎来致富新“薯”光
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺景区

    河岸边散步随拍

    五月花开

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605