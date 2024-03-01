洛阳举行防灾减灾知识科普宣传巡游活动

昨日是第16个全国防灾减灾日。当天，市减灾委员会办公室、市应急管理局举行防灾减灾知识科普宣传巡游活动，全面展示我市应急救援装备硬核实力，科普宣传防灾减灾知识。

昨日是第16个全国防灾减灾日。当天，市减灾委员会办公室、市应急管理局举行防灾减灾知识科普宣传巡游活动，全面展示我市应急救援装备硬核实力，科普宣传防灾减灾知识。 昨日是第16个全国防灾减灾日。当天，市减灾委员会办公室、市应急管理局举行防灾减灾知识科普宣传巡游活动，全面展示我市应急救援装备硬核实力，科普宣传防灾减灾知识。 “科普知识心中记，防灾减灾莫大意”“学一点防灾知识，多一份安全保障”……昨日上午9时，张挂宣传标语的巡游车队准时从市安全生产应急救援中心驻地出发，并从开元大道、王城大道快速路、古城快速路、南昌路等道路驶过。 本次活动共出动26辆巡游车，包括应急指挥车、运兵车、运水车、净水车、排水车、国动办特种车、四轮摩托车等，可承担防汛抗旱、城市救援、森林灭火、应急照明、应急指挥等任务。醒目的宣传标语和硬核的应急救援装备，吸引许多市民驻足拍照，全面展示了我市应急救援力量，进一步增强了群众防灾减灾意识。 未来几天，我市还将创新活动内容、形式载体，开展第16个全国防灾减灾日主题讲座、防灾减灾沉浸式科普体验、防灾减灾救灾专题专栏宣传、防灾减灾知识竞赛、防灾减灾应急广播专访、城市区防内涝疏散应急演练、自然灾害风险排查整治专项行动等活动，持续增强基层防灾避险和自救互救能力，营造全民参与、群防群治的良好社会氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 刘仟仟)