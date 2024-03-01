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小姐姐为啥叫大娘（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.05.13 08:19

　　潘岳年轻时长相俊美，举止优雅，因而得名“潘郎”。独孤信长得帅，又好打扮，“军中号为独孤郎”。这里的“郎”，是古人对青少年男子的通称。如此便不难理解，古人将年轻女子称作“娘”，现在还用的词汇姑娘、新娘，其中的娘就是这个意思。那么大娘呢？

　　唐玄宗开元三年(公元715年)，杜甫在郾城(今漯河境内)看过公孙大娘跳剑器舞，舞者“玉貌锦衣”，舞姿“浏漓顿挫”，以至于在杜甫幼小的心灵中留下了极深的印象。

　　半个多世纪后，他在夔府别驾元持家里，观看李十二娘跳剑器舞，忍不住问她是跟谁学的。李十二娘说：“余公孙大娘弟子也。”杜甫感慨万千，在《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗中回忆道：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方”“先帝侍女八千人，公孙剑器初第一”……可见那时的公孙大娘是个妙龄女子，绝对不是我们现在理解的大娘——年长的妇人。

　　其实，唐代流行用家族里的排行取名，大指排行第一，公孙大娘应是家中长女，而李十二娘在家中排行十二。

　　白居易晚年定居洛阳，与洛阳人元稹友情极深。在《与元微之书》中，他说自己初到浔阳时，收到前年元稹病重时的一封短信，信上说，病危之际顾不上别的，只收集数帙文章，封题其上曰：“他日送达白二十二郎，便请以代书。”这白二十二郎，指的就是白居易，因他在家族兄弟中排行二十二。反过来，白居易称元稹为元九，因其在族中排行第九。

　　按照这一称呼方法，李白又叫“李十二”，杜甫又叫“杜二”。高适的家族兄弟众多，杜甫的《寄高三十五书记》，就是写给他的。

　　再想想看，唐玄宗李隆基是唐睿宗李旦的第三子，故又称“李三郎”，这下知道为啥武则天的宠臣张易之、张昌宗被称为“五郎”“六郎”了吧。

　　去年春天，商丘发现一座唐代墓葬，墓主人是一个小姐姐。考古人员分析其牙齿后推测她只有十几岁，墓砖上却写着她的名字阎大娘。有人奇怪了，明明是个大娘，怎么才十几岁？嘿，阎大娘是唐朝人，按照唐朝规矩，人家可是阎家的大小姐。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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