再创新辉煌！偃师以乡村治理引领乡村全面振兴

13日，洛阳市乡村振兴观摩第一组走进偃师区翟镇镇，实地观摩乡村振兴的经验做法。

初夏时节，偃师乡村一派勃勃生机。

13日，洛阳市乡村振兴观摩第一组走进偃师区翟镇镇，实地观摩乡村振兴的经验做法。

在圪当头村乡里中心，托幼、养老、汉服展示交易、针织鞋帽直播等功能融为一体。

在二里头村、前李村，依托二里头夏都遗址博物馆，乡村建起了大食堂、农耕研学基地，乡村面貌和产业业态焕然一新。

走进甄庄村，农民画艺术在这里蓬勃发展，乡亲们“用艺术点亮乡村”，走出了文旅文创研学富民之路。

…… ……

回溯乡村发展历程，偃师曾以乡镇企业和民营经济的异军突起，创造经济发展的奇迹。如今，阔步乡村振兴新征程，偃师认真落实乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，以乡村治理为切入口，加快推动思想观念、工作理念、干部作风“三个转变”，抓基础促治理、抓产业促增收、抓连片促宜居，实现乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平的一体提升。

治理有效是乡村全面振兴的重要保障。偃师聚焦提升乡村治理水平，把常态化推进“三清两建”、制度化开展“五星”支部创建、标准化推进乡里中心建设、长效化促进乡风文明结合起来，让广大乡村焕发不一样的精气神。

乡村振兴的成色好不好，说到底要看老乡的钱袋子有没有鼓起来。当地始终把富民导向置于突出位置，持续做优小麦、葡萄、银条、黄杨四大特色农业产业，大力发展针织、制鞋等六大传统优势产业，着力实现农业提质增效、农民技能增收。2023年，偃师农民人均可支配收入26450元，领跑全市，交出了一份亮眼的“成绩单”。

建设宜居宜业和美乡村，是乡村全面振兴的题中之义。偃师区积极探索乡村振兴集中连片打造路径模式，通过二里头三产融合创新示范区、玄奘故里乡村建设示范区等集中连片样板区打造，初步构建了“四区三带”发展格局，引导乡村振兴向集中连片、全域提升转变。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 赵晨熹 文/图）