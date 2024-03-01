生态富民！栾川打好“绿水青山”牌 激发强村富民新动能

13日上午，洛阳市乡村振兴观摩第三组首站来到栾川县陶湾镇，连片观摩该镇协心村、红庙村、唐家庄村、西沟村、张盘村乡村振兴重点工作推进情况。

初夏时节，地处豫西伏牛山腹地的栾川县陶湾镇碧空如洗、水清木翠、景色宜人。

13日上午，洛阳市乡村振兴观摩第三组首站来到栾川县陶湾镇，连片观摩该镇协心村、红庙村、唐家庄村、西沟村、张盘村乡村振兴重点工作推进情况。

依托得天独厚的生态优势，协心村瞄准乡村旅游主导产业，持续发力休闲观光特色农业，打造形成了“高端民宿+特色农家乐”的乡村住宿产业链条，先后获评“全国乡村治理示范村”“省级康养旅游示范基地”等称号。

大美伊河源，网红复古游。红庙村探索互联共营模式，深挖供销文化资源，完善运动康养、农事体验和特色美食等功能区，实现村民村集体运营商“三方共赢”，绘就了一幅“环境好、产业强、乡风美”的靓丽画卷。

紧临红庙村的唐家庄村是伊河源头所在地。一条串联农家的全国“十大最美乡村公路”，让当地的美景和特产不再“养在深闺无人识”。村支书坦言，通过发展民宿、餐饮等产业吸引游客体验“伊源水岸——生态康养之旅”，推动村民就业和增收都会迈上新台阶。

营造多元场景，打造沉浸式文旅新体验。在西沟村，主打“自助烹饪、农事体验、运动康养”主题的“觅野仙踪”露营基地一位难求。“康养小镇”张盘村通过探索助老服务市场化运营新模式，把发展康养产业、助老服务与村民就业结合起来，打造康养品牌，助推乡村振兴。

去年以来，栾川县坚持以市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作为统领，以建设共富乡村为目标，学习运用“千万工程”经验，重点抓好富民产业、环境改善、品牌建设、服务提升，持续探索打通“绿水青山”向“金山银山”的转化通道，全力打造乡村振兴示范县、模范县。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）