洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

生态富民！栾川打好“绿水青山”牌 激发强村富民新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.13 11:11

　　初夏时节，地处豫西伏牛山腹地的栾川县陶湾镇碧空如洗、水清木翠、景色宜人。

　　13日上午，洛阳市乡村振兴观摩第三组首站来到栾川县陶湾镇，连片观摩该镇协心村、红庙村、唐家庄村、西沟村、张盘村乡村振兴重点工作推进情况。

　　依托得天独厚的生态优势，协心村瞄准乡村旅游主导产业，持续发力休闲观光特色农业，打造形成了“高端民宿+特色农家乐”的乡村住宿产业链条，先后获评“全国乡村治理示范村”“省级康养旅游示范基地”等称号。

　　大美伊河源，网红复古游。红庙村探索互联共营模式，深挖供销文化资源，完善运动康养、农事体验和特色美食等功能区，实现村民村集体运营商“三方共赢”，绘就了一幅“环境好、产业强、乡风美”的靓丽画卷。

　　紧临红庙村的唐家庄村是伊河源头所在地。一条串联农家的全国“十大最美乡村公路”，让当地的美景和特产不再“养在深闺无人识”。村支书坦言，通过发展民宿、餐饮等产业吸引游客体验“伊源水岸——生态康养之旅”，推动村民就业和增收都会迈上新台阶。

　　营造多元场景，打造沉浸式文旅新体验。在西沟村，主打“自助烹饪、农事体验、运动康养”主题的“觅野仙踪”露营基地一位难求。“康养小镇”张盘村通过探索助老服务市场化运营新模式，把发展康养产业、助老服务与村民就业结合起来，打造康养品牌，助推乡村振兴。

　　去年以来，栾川县坚持以市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作为统领，以建设共富乡村为目标，学习运用“千万工程”经验，重点抓好富民产业、环境改善、品牌建设、服务提升，持续探索打通“绿水青山”向“金山银山”的转化通道，全力打造乡村振兴示范县、模范县。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “一老一小”吃出健康好身体
    “一老一小”吃出健康好身体
    “一老一小”吃出健康好身体
        每年5月的第三周为全民营养周。民以食为天，这饮食营养中可包含着大学问。
  • ·预防发胖 注意四个窗口期
  • ·直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
  • ·好消息！北京中医药大学东直门医院第四批专家团进驻洛阳
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 两名外籍人士被授予“洛阳市荣誉市民...
  • 徐衣显调研路网建设、防汛备汛和文旅...
  • 快讯！洛阳市乡村振兴观摩活动启动
  • 他用一生守望河洛文化！著名文史研究...
  • 今天，送别著名文史学者徐金星先生
  • 洛阳：高温天气冒头 本周最高气温升至...
  • 学习运用“千万工程”经验 洛阳乡村...
  • 博物馆里学“考古”
  • 孙石路预计本月底之前恢复道路通行
  • 皮影非遗科技文化展来洛巡展
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺景区

    河岸边散步随拍

    五月花开

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605