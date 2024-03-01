快讯！洛阳市乡村振兴观摩活动启动

5月13日，洛阳市乡村振兴观摩活动启动。洛阳市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁分别带领三个观摩组，深入南部生态发展区和环都市区的9个县区，开展实地观摩。

5月13日，洛阳市乡村振兴观摩活动启动。洛阳市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁分别带领三个观摩组，深入南部生态发展区和环都市区的9个县区，开展实地观摩。 初夏时节，河洛乡村万物并秀、生机勃勃。 5月13日，洛阳市乡村振兴观摩活动启动。洛阳市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁分别带领三个观摩组，深入南部生态发展区和环都市区的9个县区，开展实地观摩。 此次观摩，每个县区观摩1个乡镇，每个乡镇集中连片观摩5个村，全面了解乡村特色产业发展、劳动力技能培训、农村人居环境整治、乡里中心建设、“五星”支部创建、农村金融等“4+2”阶段性重点工作整体推进情况，全面检验各观摩县区统筹推进乡村振兴“151”工作举措、“4+2”阶段性重点工作落实情况，推动乡村振兴由试点先行、示范引领向连片推进、全域提升转变。 观摩结束后，市委将召开农村工作会议，系统安排部署乡村振兴重点工作，动员全市上下锚定目标、真抓实干，奋力开创乡村振兴新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 赵晨熹 文/图)