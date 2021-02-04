市检察院召开2021年第三季度干警思想动态、违纪违法情况分析暨意识形态工作联席会议

10月18日，洛阳市人民检察院以“三会合一”形式，召开2021年第三季度干警思想动态、违纪违法情况分析暨意识形态工作联席会议。市院党组副书记、副检察长樊立兵参加会议并讲话。市院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议。市院机关党委专职副书记、机关各支部书记参加会议。

会上，市院第二党支部、第十一党支部、第十二党支部分别汇报了2021年第三季度干警思想状况和意识形态工作开展情况；检务督察处通报了第三季度干警违纪违法情况；宣传处传达学习了意识形态工作相关文件。

樊立兵对各支部工作开展情况予以肯定，并就进一步做好党建、意识形态等工作提出要求。

要注重党建引领。要加强学用结合，持续深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、省委工作会议和市第十二次党代会精神等，把思想凝聚到干事创业、担当作为上。要把党史学习教育融入到工作中，通过学习党史来增强信念、激发动力，用心做好为民实事。要加强党建引领，促进业务工作取得新进展。要加强“争先进，创一流”意识，把党建工作成果转化为强大的精神动力。要严格按照文明创建的具体要求，扎扎实实做好创建工作。

要坚持从严从实。要巩固深化第一批政法队伍教育整顿成果、联动开展第二批政法队伍教育整顿，按照省院工作部署，坚持上下联动、一体推进。要在规定时间内，完成好市委巡察整改任务，对于那些立行立改，长期坚持的整改措施要持续抓好抓实，做好巡察整改“后半篇文章”。要强化监督问责，用好以案促改，用身边事教育身边人，抓早抓小，防止小问题变成大错误。要做好常态化联合督查。对重点任务制定专项方案，抓好任务进度和贯彻落实情况。

要加强阵地建设。要按照党管意识形态原则，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领导权、管理权、话语权。要做好两级院意识形态调研摸底工作，对于一些好的做法，我们要总结经验加以推广。要牢记“意识形态无小事”，抓好贯彻落实，把调研成果运用好。要补齐短板弱项，加强自身建设，提升宣传能力水平，紧紧围绕工作重点和热点加大宣传力度。