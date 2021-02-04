洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市检察院召开2021年第三季度干警思想动态、违纪违法情况分析暨意识形态工作联席会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 洛阳检察 2021.10.19 17:48

　　10月18日，洛阳市人民检察院以“三会合一”形式，召开2021年第三季度干警思想动态、违纪违法情况分析暨意识形态工作联席会议。市院党组副书记、副检察长樊立兵参加会议并讲话。市院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议。市院机关党委专职副书记、机关各支部书记参加会议。

　　会上，市院第二党支部、第十一党支部、第十二党支部分别汇报了2021年第三季度干警思想状况和意识形态工作开展情况；检务督察处通报了第三季度干警违纪违法情况；宣传处传达学习了意识形态工作相关文件。

　　樊立兵对各支部工作开展情况予以肯定，并就进一步做好党建、意识形态等工作提出要求。

　　要注重党建引领。要加强学用结合，持续深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、省委工作会议和市第十二次党代会精神等，把思想凝聚到干事创业、担当作为上。要把党史学习教育融入到工作中，通过学习党史来增强信念、激发动力，用心做好为民实事。要加强党建引领，促进业务工作取得新进展。要加强“争先进，创一流”意识，把党建工作成果转化为强大的精神动力。要严格按照文明创建的具体要求，扎扎实实做好创建工作。

　　要坚持从严从实。要巩固深化第一批政法队伍教育整顿成果、联动开展第二批政法队伍教育整顿，按照省院工作部署，坚持上下联动、一体推进。要在规定时间内，完成好市委巡察整改任务，对于那些立行立改，长期坚持的整改措施要持续抓好抓实，做好巡察整改“后半篇文章”。要强化监督问责，用好以案促改，用身边事教育身边人，抓早抓小，防止小问题变成大错误。要做好常态化联合督查。对重点任务制定专项方案，抓好任务进度和贯彻落实情况。

　　要加强阵地建设。要按照党管意识形态原则，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领导权、管理权、话语权。要做好两级院意识形态调研摸底工作，对于一些好的做法，我们要总结经验加以推广。要牢记“意识形态无小事”，抓好贯彻落实，把调研成果运用好。要补齐短板弱项，加强自身建设，提升宣传能力水平，紧紧围绕工作重点和热点加大宣传力度。
[ 责任编辑：卢佳芳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    蓝莲

    秋风牡丹

    情景人像

    重阳闻菊香 登高致远方
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605