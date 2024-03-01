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以严的标准遵守党的各项纪律——扎实开展党纪学习教育之二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.27 08:22

　　遵守党的纪律，关键在从严。

　　近日，市委书记江凌在主持市委党纪学习教育读书班集中研讨时着重指出，当前，大多数党员干部能严格遵守党的各项纪律，但仍有一些同志没有把纪律当作底线、红线、高压线，存在“轻微违纪不是大问题”的错误认识，最终堕入严重违纪违法的深渊，强调作为领导干部，要通过此次党纪学习教育，不断强化纪律意识，把严的标准树立起来，示范带动广大党员干部以更高标准、更严要求守住纪律底线。

　　“加强纪律性，革命无不胜。”对党员干部而言，严守纪律规矩既是一个加强自我改造的永恒课题，更是一场勇于自我革新的精神之战。1928年秋，毛泽东率领部队从桂东回师井冈山途中，得知红军战士因为饥饿吃了群众地里的苞米，就通知部队集合，就地进行群众纪律教育，并在一块竹牌上写道：因为我军肚子饿了，为了充饥，把你的苞米吃光了，违犯了纪律，现在把两元钱(光洋)埋在土里，请收下。群众看到后十分感动，连声称赞工农革命军纪律严明，爱护百姓。革命战争年代，靠着对“三大纪律八项注意”等党纪党规的严格贯彻执行，我们党领导的人民军队军纪优良、行止有节，为团结人民、瓦解敌军提供了坚强保障。今天，我们要以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，更要以严的标准遵守党的各项纪律，打赢这场精神之战。

　　树立严的标准，就要坚持纪严于法。“破法”始于“破纪”，很多干部走上违法犯罪不归路，都是从吃一顿饭、收一个红包等违纪行为开始的。党员干部特别是领导干部要始终把纪律挺在前面，经常用纪律检视己身，守住党纪底线，以更高标准自觉净化“工作圈”“生活圈”“朋友圈”。

　　树立严的标准，就要坚持问题导向。严守纪律的前提是全面了解党的各项纪律，真正弄清楚哪些红线不能碰、哪些方面容易出问题。新修订的《中国共产党纪律处分条例》清晰列出了党员干部不能触碰的“负面清单”。广大党员干部尤其是领导干部要逐章逐条深入研读《中国共产党纪律处分条例》，切实弄明白什么能干、什么不能干，特别是结合分管领域和工作实际，有针对性地梳理出应该时时警醒、容易犯错误的地方，做到心如明镜、时常对照，切实筑牢思想防线、守住行为底线。

　　树立严的标准，就要坚持以上率下。领导干部作为“关键少数”，言行举止都具有示范导向作用，必须在守纪律、讲规矩上做表率，要时常拿起纪律的“铁扫把”扫一扫身上的尘土，当好守纪律、讲规矩的标杆和榜样，凡是要求党员干部做到的自己首先做到，凡是要求党员干部不做的自己首先不做，以实际行动教育引导广大党员干部知边界、守底线。

　　“严格遵守和坚决维护纪律是做合格党员、干部的基本条件。”坚持严的主基调不动摇，严守党纪、恪尽职守，我们就能目标一致、团结一致、步调一致，在攻坚克难中不断从胜利走向新的胜利！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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