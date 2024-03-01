中国石油化工集团有限公司总经理赵东来洛调研

7日，中国石油化工集团有限公司总经理、党组副书记赵东来洛调研百万吨乙烯项目建设和石化产业发展工作。市委书记江凌参加调研。

加快打造产业链条完整、具有核心竞争力的绿色石化先进材料产业基地

赵东来洛调研 江凌、李永林、徐衣显参加

7日，中国石油化工集团有限公司总经理、党组副书记赵东来洛调研百万吨乙烯项目建设和石化产业发展工作。市委书记江凌参加调研。

洛阳石化百万吨乙烯项目是中国石化和洛阳聚焦加快石化产业转型升级和绿色发展实施的重大项目。项目总投资278亿元，秉承“技术先进、产品高端”理念，主要建设100万吨/年乙烯等13套生产装置，致力打造国内一流的绿色石化先进材料产业基地。赵东一行来到百万吨乙烯项目一线，实地察看园区规划布局和项目建设进展，详细了解产品结构、技术工艺、产业链配套等情况，指出要敏锐把握市场发展趋势，以未来需求为导向，走好差异化发展之路，牢牢掌握市场竞争主动权；坚持以科技创新引领产业升级，积极运用新技术、新工艺，优化产品结构，做好就地转化，推出更多竞争力强、附加值高的高端产品；优化施工组织，加大推进力度，加快打造产业链条完整、具有核心竞争力的高端石化产业基地。

洛阳石化是中国石化在河南布局的唯一一家炼化一体化企业，形成了1800万吨/年原油管道输送、160万立方米原油商业储备和1000万吨/年炼油综合加工能力，为石化工业和地方经济发展作出了重要贡献。赵东一行先后走进洛阳原油商业储备基地、洛阳石化中央控制室，详细了解企业生产经营、安全环保等情况，指出要完整准确全面贯彻新发展理念，全力抓好生产经营管理，加强产销研一体化协同，踏准市场节奏，拓展创效空间，深化企业改革，完善激励机制，不断提升经营业绩和质量效益；要强化风险意识、底线思维，把安全生产、绿色发展摆在突出位置，坚守安全生产底线，加快绿色低碳转型，为高质量发展提供坚强保障。

在洛期间，赵东还考察了中石化炼化工程集团洛阳技术研发中心。

中国石化集团公司党组成员、副总经理李永林，中国石化集团公司有关负责同志，省发改委党组成员、省能源局局长夏兴，市领导徐衣显、王军、牛刚、何武周等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)