洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国石油化工集团有限公司总经理赵东来洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.08 17:28

加快打造产业链条完整、具有核心竞争力的绿色石化先进材料产业基地
赵东来洛调研 江凌、李永林、徐衣显参加

　　7日，中国石油化工集团有限公司总经理、党组副书记赵东来洛调研百万吨乙烯项目建设和石化产业发展工作。市委书记江凌参加调研。

　　洛阳石化百万吨乙烯项目是中国石化和洛阳聚焦加快石化产业转型升级和绿色发展实施的重大项目。项目总投资278亿元，秉承“技术先进、产品高端”理念，主要建设100万吨/年乙烯等13套生产装置，致力打造国内一流的绿色石化先进材料产业基地。赵东一行来到百万吨乙烯项目一线，实地察看园区规划布局和项目建设进展，详细了解产品结构、技术工艺、产业链配套等情况，指出要敏锐把握市场发展趋势，以未来需求为导向，走好差异化发展之路，牢牢掌握市场竞争主动权；坚持以科技创新引领产业升级，积极运用新技术、新工艺，优化产品结构，做好就地转化，推出更多竞争力强、附加值高的高端产品；优化施工组织，加大推进力度，加快打造产业链条完整、具有核心竞争力的高端石化产业基地。

　　洛阳石化是中国石化在河南布局的唯一一家炼化一体化企业，形成了1800万吨/年原油管道输送、160万立方米原油商业储备和1000万吨/年炼油综合加工能力，为石化工业和地方经济发展作出了重要贡献。赵东一行先后走进洛阳原油商业储备基地、洛阳石化中央控制室，详细了解企业生产经营、安全环保等情况，指出要完整准确全面贯彻新发展理念，全力抓好生产经营管理，加强产销研一体化协同，踏准市场节奏，拓展创效空间，深化企业改革，完善激励机制，不断提升经营业绩和质量效益；要强化风险意识、底线思维，把安全生产、绿色发展摆在突出位置，坚守安全生产底线，加快绿色低碳转型，为高质量发展提供坚强保障。

　　在洛期间，赵东还考察了中石化炼化工程集团洛阳技术研发中心。

　　中国石化集团公司党组成员、副总经理李永林，中国石化集团公司有关负责同志，省发改委党组成员、省能源局局长夏兴，市领导徐衣显、王军、牛刚、何武周等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃凉米饭对血糖影响小？
    吃凉米饭对血糖影响小？
    吃凉米饭对血糖影响小？
        近日，患2型糖尿病3年多的司先生来电询问，“米饭放凉了能产生抗性淀粉，吃凉米饭对血糖影响很小”的说法是...
  • ·孩子打篮球后出现斜视，咋回事
  • ·耳石症不可怕 有的人能自愈
  • ·备好“后悔药”，就能胡吃海喝？
    • 魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳“五一”假期旅游大数据报告出炉 ...
  • 提醒！洛阳多条公交线路临时调整
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 中国一拖特专车分公司：智能化改造赋...
  • 洛阳最高气温冲击30℃ 夏天加速跑来
  • 洛阳举高类消防车最高多少米？市消防...
  • 家门口装摄像头是否侵犯邻居隐私权？...
  • 崖沙燕翔集孟津黄河湿地【组图】
  • 洛阳市安委办明确：开展文旅交通等领...
  • 胸怀报国初心 铸就时代楷模——陈俊武...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    关林景区汉服展演

    绣眼

    黄河岸边小鸟
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605