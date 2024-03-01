胸怀报国初心 铸就时代楷模——陈俊武院士大事记。

青少年时期的陈俊武

胸有大我 赤诚报国

●1927年3月17日

陈俊武出生于北京(当时称北平)。

●1944年

陈俊武考入北京大学工学院(原为独立的北平大学工学院，北平沦陷后改称北京大学工学院)。1948年，他从北京大学毕业。

大学时代的陈俊武(中)

●1949年12月下旬

陈俊武到抚顺矿务局报到，分配到工业处工作。1950年2月，陈俊武到抚顺矿务局第二化学厂工作。该工厂后更名为人造石油厂，成立东北石油管理局后，按东北工厂的排序又更名为东北石油三厂。

●1950年至1952年

1951年在抚顺，后排右三为陈俊武

陈俊武在东北石油三厂从事车间技术工作，提出并实施了两项有意义的技术创新，帮助车间实现节能增效，受到工厂和抚顺市的表彰，成为抚顺市劳动模范和石油部先进生产者代表。

●1956年年底

石油部决定成立石油工业部抚顺设计院，东北各炼油厂设计室的技术人员一并调到该院。陈俊武任工艺室副主任。

●1961年

陈俊武和洪伯宁被石油工业部指派以观察员身份去波兰和罗马尼亚参加以苏联和东欧为主的经济互助委员会技术交流活动，了解到一些炼油技术发展动向。此后，我国提出建设以“流化催化裂化装置”为首的炼油技术的“五朵金花”，决定派有关技术人员去古巴深入考察学习。

●1963年

陈俊武(后排右二)在抚顺石油二厂

在抚顺开展了石油二厂“流化催化裂化装置”的施工图设计。各专业齐头并进，陈俊武从中协调，和专业骨干研讨疑难问题。

●1964年

根据石油部领导的意见，选派一批有炼油生产经验的工人去古巴炼油厂学习“流化催化裂化装置”的操作和维修，要求陈俊武再次随同前往考察和学习。为此，陈俊武在北京突击学习西班牙语，短暂的西班牙语学习，使他在古巴现场与古方人员交流及帮助外语水平不高的同志现场学习起到了有益作用。

●1965年年初

参加抚顺石油二厂“流化催化裂化装置”开工方案讨论和制订总体开工方案。陈俊武任开工值班工程师，3月起通过水联运、油联运、正式热进油等步骤，5月初得到合格产品，实现了“四个一次”开汽成功。

●1971年至1972年

在石油工业部领导的关怀下，洛阳石化工程公司崭露雏形。

●1982年

石油工业部组织新技术攻关，陈俊武负责的渣油催化裂化攻关项目是重要的攻关任务之一，该技术首先在石家庄炼油厂工业化得到应用。同期，陈俊武重点抓的攻关项目还有上海高桥炼油厂的新型催化裂化项新技术，于1989年投产成功。

●1983年8月

作为中国石油学会常委，被推荐出席在伦敦召开的第十一届世界石油大会，这是陈俊武首次参加国际学术会议。1983年，陈俊武和刘铭芳两人被评为石油工业部先进科技工作者。

●1984年1月

洛阳炼油设计院被正式命名为中国石化总公司洛阳炼油设计研究院。6月9日，陈俊武被任命为洛阳炼油设计研究院院长。

●1984年4月

陈俊武被授予“洛阳市劳动模范”称号。

●1984年9月

陈俊武负责领导设计的洛阳炼油厂500万吨/年一期工程简易投产成功。

●1985年5月

陈俊武荣获中华全国总工会五一劳动奖章。

●1985年9月

陈俊武负责指导公司设计的兰州炼油厂50万吨/年同轴式提升管催化裂化装置，继1984年获得获国家优秀设计金奖后，又获得国家科技进步一等奖。