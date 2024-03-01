初夏时节，洛宁县涧口乡熊耳山境内满目苍翠。山峦间，国网新源洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣，数百台施工机械轰隆作响，重型卡车来回穿梭，一片繁忙景象。

初夏时节，洛宁县涧口乡熊耳山境内满目苍翠。山峦间，国网新源洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣，数百台施工机械轰隆作响，重型卡车来回穿梭，一片繁忙景象。

“眼下正值电站土建施工与机电安装建设高峰期，施工现场1600余名建设者咬定工期全力以赴。”该项目工程部负责人殷康介绍。

该电站由上、下水库和地下厂房、输水发电系统等组成，其运行原理是以山为势、化水为能，在电力负荷低谷时，利用电能把下水库的水抽至上水库蓄能；在电力负荷高峰时，将水由上水库放至下水库进行发电，相当于在熊耳山间建起一个“超级充电宝”。

作为国家水电发展、国家电网公司“十三五”规划重点开工项目，总投资约88.8亿元的洛宁电站由国家电网公司投资建设，总装机容量140万千瓦，装设4个单机容量为350兆瓦的水泵水轮发电机组，设计年平均发电量11.91亿千瓦时、年抽水电量15.88亿千瓦时。“按照每个家庭每月用电150千瓦时计算，其年发电量可供约66万户家庭正常使用1年。”殷康说。

登高远眺，坐落在两山之间的下水库大坝蔚为壮观，施工人员正在大坝面板上进行表层止水施工，为电站今年8月蓄水作准备。殷康介绍，上水库大坝最大坝高86米，坝顶长718米，填筑量306万立方米；下水库大坝最大坝高106米，坝顶长308米，填筑量218万立方米。

“在全体参建人员的努力下，电站上、下水库大坝分别较原计划成功节省施工周期两个半月和一个半月，持续刷新建设速度，助力项目迈过一个又一个重要节点，为后续建设奠定坚实基础。”殷康说。

沿着隧洞向山体里行进，就来到了巨大的地下厂房施工现场。厂房一侧，施工人员正进行电站1号机组定子铁心叠片安装施工。“我们已完成1号、2号和3号机组座环蜗壳吊装，其中在1号机组引水斜井压力钢管首节定位节安装时，我们创新采用折臂吊安装方式，安装时间由12天缩短至2天，既提高了施工效率，又降低了定位节运输、调整的安全风险。”该项目设备部负责人李磊说。

值得一提的是，为提高电站建设机械化水平，该公司在1号机组引水斜井探索应用硬岩掘进机(TBM)进行全断面开挖。去年年底，1号机组引水斜井顺利贯通，标志着国内首台大倾角、大直径斜井硬岩掘进机的试点应用取得阶段成功。眼下，建设方正在开展该斜井压力钢管安装工作，为抽水蓄能电站输水系统施工工艺变革积累更多经验。

“工程自开工以来，我们始终锚定建设国家优质工程总目标，聚焦工程重难点，持续优化施工方案，全力做好要素保障，确保工程顺利推进。”殷康说。电站全部建成后，每年可减少原煤消耗11.8万吨、减排二氧化碳约31万吨，节能减排和促进新能源消纳效果显著，将成为中部地区碳达峰碳中和的重要支撑工程，为区域发展和壮大新质生产力、实现低碳经济腾飞贡献更多“洛阳力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王洋 文/图）