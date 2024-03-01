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徐衣显与新奥能源控股总裁刘建锋举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 09:04

　　昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈的新奥能源控股有限公司总裁刘建锋等举行工作会谈。双方围绕燃气管网改造、智慧安全运行、清洁能源利用、低碳循环发展等深入对接交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对刘建锋一行来洛表示欢迎，对新奥集团保障洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。徐衣显说，洛阳产业基础雄厚、区位优势明显、发展活力蓬勃、市场空间广阔，产业承载力、人口集聚力、发展吸引力、城市竞争力持续增强，正在向建设中心城区人口超500万特大城市的目标迈进，对燃气供应、能源保障、安全发展等方面提出了更高要求，也给新能源产业发展、清洁能源应用等带来了更多市场机遇，为双方深化合作提供了更加广阔的空间。能源供应是民生大事，也是发展之要。希望新奥能源控股坚持以安全为先、以服务为基，统筹气源保障、气价调节等环节，高标准推进燃气管道治理、智慧燃气推广等工作，全力保障燃气安全稳定供应，用心用情守护民生温度。同时，希望双方在良好的合作基础上，共同落实可持续发展理念、遵循市场经济规律，进一步加强常态化对接、项目化合作、前瞻性谋划，在清洁能源高效开发、绿色节能降碳等领域，为洛阳高质量发展作出更大贡献。洛阳市将持续优化营商环境，提升政务服务效能，打造投资沃土、兴业福地，实现地企互利共赢。

　　刘建锋感谢洛阳对新奥能源控股的大力支持，他表示，洛阳的区位、产业、资源、市场等综合优势突出，多重机遇叠加，企业将继续发挥自身优势，加快推进燃气管网数字化、智能化改造，完善能源供应体系，提高供应保障能力，为洛阳经济社会发展守牢生产“安全阀”、筑牢能源“驱动器”。

　　新奥能源控股有限公司副总裁程路，副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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