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新事新办 新郎骑“三蹦子”接亲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 09:43
新郎骑“三蹦子”接亲 （洛宁县委宣传部供图）

　　16日，洛宁县涧口乡草庄村青年张东东和刘玉玉携手走进婚姻殿堂，与普通婚礼不同，这对新人选择新事新办，用2辆“三蹦子”和26辆共享单车作为他们的婚礼车队。清新简约的婚礼形式备受亲友好评。

　　新郎张东东今年28岁，是西安体育学院的研一学生，新娘刘玉玉今年27岁，是北京体育大学的研二学生。两家同在草庄村，相距不过几百米。

　　提到两人恋爱的过程，刘玉玉略显腼腆，说：“还是让我对象讲吧。”张东东介绍，小时候他就被这个性格外向开朗的姑娘吸引了，两人一直是好朋友。随着年龄增长，他意识到这姑娘就是他想要牵手一生的人，但一直不敢表白。高中毕业后，两人都外出求学，一个在陕西西安，一个在山西运城。直到大学毕业，他们在共同备考研究生时才正式确定恋爱关系。

　　刘玉玉说：“双方家里知根知底，这些年的相处也让我们确信对方就是要共度一生的人，所以决定在研究生学习期间结婚。”

　　婚期确定后，刘玉玉提前一个月回到老家，开始婚礼筹备工作。张东东由于要备考教师资格证考试，婚礼前4天才回到家乡。“酒店宴席这些主要是双方父母在操心，婚礼现场形式、布置基本上是我张罗的，晚上他到寝室了，我们俩再沟通细节。”刘玉玉说。

　　关于婚车的选择，刘玉玉有自己的想法。她说：“我们两家距离不远，不需要豪华的车队，朴素有仪式感就行。”

　　令刘玉玉意外的是，母亲居然完全支持她，说：“两个人过日子，最重要的是能有商有量，不管啥形式，只要心往一处想，还愁日子过不好？”

　　一开始，刘玉玉计划用共享单车，由于运营范围限制，共享单车无法骑进村庄，还是母亲提议用三轮车。

　　当张东东把两人的决定告诉父母时，他们内心也很矛盾，一方面为这样明事理的儿媳妇而感动，一方面又担心亲戚朋友有意见，怕仪式太简单亏待了儿媳妇。

　　“爸、妈，婚礼是我们自己的，我们自己觉得好就行，不用管别人的意见。”面对新人这样的一番话，双方父母最终都同意了两人的意见。

　　关于决定婚礼车队的整个过程，刘玉玉也在个人网络账号上进行了分享，一共享单车运营商偶然刷到相关内容后联系到她，决定免费赞助26辆共享单车。就这样，这对新人最终决定用2辆三轮车加26辆共享单车组成婚礼车队。

　　“现在的年轻人真会玩儿，这样的婚礼既环保又有意义。”“经济实惠，省下来的都是父母的血汗钱。”“仪式感有了，钱也省了，真好！”

　　婚礼现场，面对大家的夸赞，两人都很开心。刘玉玉笑着说：“我们都在农村长大，小时候看人家结婚，就想去看看新郎新娘子长啥样，穿什么衣服。坐轿车可没坐三轮车效果这么好。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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