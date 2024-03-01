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雷暴大风、阵雨、雷阵雨！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 17:05

　　受南下冷空气影响，19日傍晚至20日白天，我市逐渐转为偏北风4级左右，阵风5级到7级，全市大部分地区将有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，部分县区伴有8级到10级雷暴大风、10到30毫米短时强降水等强对流天气。20日最高气温较前期下降8℃到10℃。目前小麦进入“三夏”关键期，局地强对流及大风天气可能会造成小麦点片倒伏，影响小麦正常灌浆，对户外作业、户外广告牌、建筑工地、电力通讯设施、简易构筑物等也有不利影响。

　　一、天气预报

　　今天夜里：晴天转多云。 19日(周日)：多云到阴天，傍晚到夜里大部分地区转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温22℃～36℃。

　　20日(周一)：阵雨转多云，偏北风4级左右，阵风5级到7级，气温22℃～28℃。

　　21日(周二)：阴天到多云，气温20℃～32℃。

　　二、影响与建议

　　1.需防范局地短时强降雨可能引发山洪、地质灾害等气象风险。

　　2.关注刮风、降水天气对在建工程、旅游、林果业、畜牧养殖等的不利影响。

　　3.关注降水导致的道路湿滑、低能见度等对交通的影响。由于预报时效较长，预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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