洛阳市委科技委第一次会议召开

17日，市委科技委第一次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要指示，传达省委科技委第一次会议精神，研究部署科技创新工作。

市委科技委第一次会议召开

江凌主持 樊会涛、徐衣显、杨骁等参加

17日，市委科技委第一次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要指示，传达省委科技委第一次会议精神，研究部署科技创新工作。

市委书记江凌主持会议并讲话。中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，郑州大学党委书记别荣海，河南科技大学党委书记、校长王洪彬，洛阳师范学院党委书记郭改英，洛阳理工学院党委书记卢志文，中国一拖集团总经理魏涛，洛阳市领导徐衣显、杨骁、王军、王森、牛刚、王国辉、何武周等参加会议。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要指示，深刻认识科技创新对发展新质生产力的重要作用，持续深化科技体制改革，加快推进创新平台建设，真正把创新落到产业上，走好以创新引领发展之路。

会议听取了龙门实验室建设运营情况汇报。会议强调，要坚持新型研发机构和开放创新平台定位，聚焦优势细分领域开展应用研究和应用型基础研究，锚定新材料、农机装备等主攻方向，在进口替代、新应用场景开发、共性关键核心技术和“卡脖子”问题攻关等领域取得更大突破。要充分对接企业需求，实行市场化运营机制，加快构建“一总部两基地多支点”创新体系，为洛阳创新发展提供更强有力支撑。

会议审议了郑州大学洛阳产业技术研究院组建方案。会议指出，共建郑州大学洛阳产业技术研究院，是贯彻落实省委“创新驱动、科教兴省、人才强省战略”的重要举措，对洛阳以科技创新引领产业升级、培养造就更多卓越工程师具有重要意义。要把准功能定位，与龙门实验室差异化发展，形成更大协同效应；要强化市场思维，按照新型研发机构定位，坚持市场导向、产业导向，充分发挥郑州大学平台优势和研究院体制机制优势，真正把科研和产业贯通起来，更有效助力洛阳发展。

会议听取了河南科技大学关于“双一流”创建和携手中国一拖集团共建智能农机装备产业技术研究院情况介绍，以及洛阳师范学院、洛阳理工学院关于特色学科建设进展情况介绍。会议指出，驻洛高校在洛阳创新发展、产业升级中扮演着重要角色。希望三所高校坚持“应用型特色骨干大学”定位，高效配置资源，深化教学改革，形成基础科学学院、产业学院、寄宿制书院相融合的三院协同育人体系；加大特色学科建设力度，既聚焦现有特色优势领域，又瞄准未来产业发展趋势，充分用好洛阳产业资源，深入对接、共建共享、强化协作，推动校地合作不断取得丰硕成果。

会议听取了全市2023年科技创新工作情况汇报，审议《中共洛阳市委科技委员会2024年工作要点》《洛阳市建设高水平国家创新型城市2024年工作要点》，指出要进一步强化市场思维，充分利用社会资本，深化与央企、科研院所合作，建好用好科技创新公共平台，切实走出一条具有洛阳特色的创新驱动发展之路。

会议听取了2023年全市科技金融工作情况及2024年工作打算汇报，强调要持续解放思想、创新模式，推出更多科技金融产品，加大对高成长性科技企业的支持力度，建立健全投贷联动机制更好服务中小微企业，持续提升金融服务创新发展效能，更好助力现代化洛阳建设。

会议研究通过了洛阳市委科技委工作规则、市委科技办工作细则。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)