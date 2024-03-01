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洛阳市区首家“智慧灯条”菜鸟驿站投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 09:37
每件快递上都挂着“智慧灯条”

　　17日，我市市区首家使用“智慧灯条”的菜鸟驿站正式投用，该驿站为菜鸟驿站豫通北街店，这标志着全市菜鸟驿站将启程迈入“数字驿站时代”。

　　啥是“智慧灯条”？简单说来，“智慧灯条”取件技术完成了驿站数字化改造升级，为每个快递加上一张“身份卡”，用户凭快递信息“召唤”驿站中的快递，感知到“召唤”后，快递上挂着的“智慧灯条”通过亮灯来告知“主人”自己的具体位置，帮助用户完成取件。

　　记者现场体验了使用“智慧灯条”取件全过程——

　　首先，想取件的顾客需打开手机淘宝App，扫菜鸟驿站门口的二维码，点击“扫码开门”，即可自主进入菜鸟驿站。

　　其次，在淘宝“我的驿站”中选择“一键亮灯”功能，对应的个人快件上挂着的“智慧灯条”就会开始亮灯，提醒顾客快件所在的具体位置。

　　再次，顾客拿到快件后，将其放在出库仪器上自动扫描完成物品出库，按照出库仪语音提示，取下“智慧灯条”放置于相应区域，即完成取件。

　　“用户体验证明，使用灯条黑科技取件，能够大大提升取件效率，同时节省菜鸟驿站的人力成本。”菜鸟驿站洛阳运营中心相关负责人介绍，用户通过扫码亮灯，使得取件效率较往常提升至少1倍，尤其在取件高峰期、多人同时取件时，效率提升更为明显，大大缩短了用户的取件等待时间，优化了取件流程。

　　对于不少消费者关注的“智慧灯条”使用难度问题，该负责人解释，“智慧灯条”在服务设计之初就特别关注了用户的体验细节感受，灯条设计人性化，色彩指示清晰易懂，即使初次使用“智慧灯条”的用户也能快速找到自己的包裹位置，降低错拿概率。

　　按照计划，接下来，我市还将结合站点情况及用户取件习惯，扩大“智慧灯条”菜鸟驿站的覆盖范围，持续提升用户的取件体验。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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