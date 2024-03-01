洛阳：一座没有围墙的博物馆

18日是国际博物馆日。在洛阳，各式各样的博物馆已成为游客必选的“打卡点”，一组组创下历史新高的鲜活数据，见证着古都强劲的“文化引力”。

18日是国际博物馆日。在洛阳，各式各样的博物馆已成为游客必选的“打卡点”，一组组创下历史新高的鲜活数据，见证着古都强劲的“文化引力”。

近年，立足厚重的历史文化资源优势，洛阳坚持保护第一、守正创新，积极探索中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展之路，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来、潮起来。洛阳这座城市犹如一座没有围墙的博物馆，给每位来洛游客带来文化的自信和力量。

“馆”窥历史，让文物活起来

在“小红书”上，“到洛阳该先打卡哪座博物馆”是网友们热议的话题。拥有众多网红博物馆的洛阳，让不少人陷入“选择困难症”——

洛阳博物馆，将十三朝古都的历史娓娓道来；二里头夏都遗址博物馆，告诉世人“最早的中国”是什么模样；洛阳古墓博物馆，9个朝代25座典型古墓葬将神秘感拉满；隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆，让观众看见千年前的开放与繁华；周王城天子驾六博物馆，2000多年前的大型车马陪葬坑生动印证礼乐制度；隋唐大运河文化博物馆，三彩陶瓷建筑“外衣”尽显洛阳特色……从夏商文明到隋唐气韵，从丝绸之路到万里茶道，在洛阳大大小小的博物馆中，有深居千年的巅峰工艺、华彩卓著的文化遗产，也有流传百世的动人传说、文化交融的历史见证。

“百闻不如一见，震撼！”近日，山西游客马遥带家人来洛阳游玩。驾车抵达后，他们把第一站选在了洛阳古墓博物馆，穿梭在各个朝代的古墓中，不时发出赞叹和感慨。“走进博物馆，就爱上了这座城。”文博爱好者刘鑫多次从南阳专程来洛阳逛博物馆，他说：“处处都能寻得惊喜。”

当前，我市正有序推进以洛阳博物馆为龙头引领，五大都城遗址博物馆为亮点支撑，国有博物馆为主体、非国有博物馆为补充的五大都城遗址博物馆群建设，进一步重塑和强化洛阳古都形象。按照计划，今年10月，汉魏故城遗址博物馆将建成开馆。届时，它将与汉魏洛阳故城国家考古遗址公园相辅相成，成为洛阳新的文化地标。市民、游客可登临博物馆环向观景平台，东瞰遗址内的铜驼街、太极殿，西眺白马寺、齐云塔，南望伊洛水、万安山，品读历史，感受古都魅力。

一座座博物馆，让洛阳厚重的历史文化再次焕发时代光彩。目前，我市已有博物馆、纪念馆102家，备案博物馆数量和国家三级及以上博物馆数量均居全省第一，基本形成了内涵丰富、特色鲜明、门类多样的博物馆体系。