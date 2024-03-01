家门口装摄像头是否侵犯邻居隐私权？听听律师咋解答

近日，洛阳市民万先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，邻居在自己家门口上方安装了一个摄像头，可以清晰记录他们两家进出人员信息，万先生认为邻居此举严重侵犯了自己和家人的隐私权，但经过多次沟通对方始终不愿拆除。

近日，洛阳市民万先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，邻居在自己家门口上方安装了一个摄像头，可以清晰记录他们两家进出人员信息，万先生认为邻居此举严重侵犯了自己和家人的隐私权，但经过多次沟通对方始终不愿拆除。

居民可以在家门口安装监控吗？这样是否会侵犯邻居隐私？如果居民感到邻居在门口安装摄像头侵权，应该怎么维权？7日，记者对此进行了采访。

邻居一个摄像头，让他家人员出入情况被“尽收眼底”

万先生是瀍河区某小区居民。他告诉记者，大约两年前，与他家门挨门的邻居，在两家入户门之间的墙角上方安装了一个监控摄像头。

由于自己家与邻居家的大门处于墙角两侧，两家门口的公共区域几乎完全重叠。万先生说：“邻居安装的摄像头不仅可以清晰记录自家门口的情况，我家门口的情况也被‘尽收眼底’。”

“一个摄像头，让我家里什么时候进出了什么人都被邻居知道，这难道不是侵犯隐私权吗？”万先生表示不满。

万先生从邻居以及社区处得知，邻居此前放在家门口的个人财物曾遭盗窃，为了防止类似事件再次发生，便安装了摄像头。

两年来，万先生多次与邻居沟通均无果，他先后找到社区、物业以及辖区民警进行调解也无实际进展。到目前为止，邻居的摄像头依然悬挂在墙角。