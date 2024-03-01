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八旬老人离家30年 洛阳市救助站助力老人与亲人团聚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.08 08:32
杨光（中）和妹妹团聚现场 （受访者供图）

　　见到30年未见、容貌已然大变的彼此，年过八旬的老人杨光(化名)和其妹妹再也控制不住情绪，他们紧紧相拥，泪水决堤一般涌出来……近日，在市救助管理站，记者了解到杨光与亲人团聚的故事。

　　回不回家，他的内心很纠结

　　4月10日，由于腹痛难以进食，这位老人来到老城公安分局南关派出所寻求帮助。考虑到老人需要得到救助，民警将他护送到了市救助管理站。

　　“我们见到老人的时候，他身形瘦削。”市救助管理站有关负责人说，入站之初，工作人员见老人身体和精神状况欠佳，便按照“先救治后救助”的原则，将老人送到了定点医院进行体检和治疗。

　　住院治疗期间，市救助管理站的工作人员每天到病房看望老人，给老人送饭，并询问老人的相关情况。老人只说自己平日靠捡瓶子、打零工维持生活，对于自己的家人则不愿提及。

　　老人为何流落街头？该负责人介绍，他们耐心开导老人，经过反复沟通才得知，老人知道自己家在何处也很想家，但和家里人有矛盾，一直没回去，“回不回家，老人内心是很纠结的”。

　　受到触动，老人终于说出“想回家”

　　几天后，待老人病情逐渐稳定，市救助管理站启动了寻亲甄别机制。工作人员在多个平台发布寻亲线索，同时报请公安部门利用人脸识别技术、DNA比对等高科技手段进行搜索和匹配。然而，一开始并未获得有效信息，寻亲工作一度陷入困境。

　　由于老人得到了精心治疗和悉心关照，再加上工作人员的耐心沟通与心理疏导，老人的身体和精神状况逐渐好转，原本抗拒的情绪也缓和了不少。老人终于松了口，透露自己是新乡人，离家已经30年。

　　“老人个性要强，尽管已年过八旬，但仍认为自己不需要别人的救助。”该负责人推测，老人这么多年不回家，应该与其性格倔强有很大关系，但老人毕竟年龄大了，最好还是尽快联系上他的家人。

　　市救助管理站的工作人员反复劝说老人，再大的矛盾也不能阻断血浓于水的亲情，老人终于受到触动，说出“想回家”。

　　兄妹相见，两人抱头痛哭

　　很快，从公安部门传来消息：经过祖籍分析，老人可能是新乡长垣人。

　　这一线索为寻亲工作打开了突破口，市救助管理站迅速与“抖音寻人”平台取得联系，将老人的最新信息进行地域推送。经过市救助管理站的工作人员多次与长垣当地民政部门核实，终于在4月17日与老人的妹妹取得联系，确认了老人的身份。

　　老人的妹妹几乎不敢相信有生之年还可以见到哥哥，直到看到工作人员发来哥哥现在的照片和视频，才流下了激动的泪水。

　　原来，老人确实为新乡长垣人，今年83岁。他没有成家，无儿无女，50多岁时离开家乡，之后未踏入家门一步。这些年，他靠打零工和捡垃圾维持生活。

　　4月18日，老人的妹妹一行4人来洛阳。团聚现场，兄妹俩抱头痛哭。

　　“哥，咱回家……”妹妹紧紧地拉着哥哥的手。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 徐璟)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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