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呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第五次会议召开 江凌主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.08 20:29

　　8日下午，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第五次会议在郑州召开，听取项目前期工作进展情况汇报，进一步厘清下阶段初步设计工作需办理事项和存在问题，加快落实各项任务，争取项目尽快开工建设。省委常委、洛阳市委书记、省呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班组长江凌主持会议并讲话。

　　呼南高铁焦洛平段是“十四五”时期河南省谋划实施的重大基础设施项目，线路经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，对拉动河南经济社会发展具有重要意义。日前，经过省市各有关方面的共同努力，该项目可行性研究报告获国铁集团和河南省政府联合批复，标志着该项目前期工作取得重大进展，向着全面开工目标又迈进关键的一大步。

　　会上，省发改委汇报项目可研批复情况及下步工作考虑，中铁四院汇报项目初步设计文件编制有关情况，省铁建投集团汇报项目初步设计前置要件办理情况、存在问题及下步打算。

　　对照项目前期工作节点计划要求，会议逐一明确了省直有关部门、沿线城市的相关责任分工和完成时限，对扎实做好相关工作提出明确要求。

　　江凌指出，加快呼南高铁焦洛平段项目建设，对完善区域铁路网，带动沿线地区经济社会发展具有重要意义。省委省政府高度重视呼南高铁焦洛平段建设，全省上下尤其是豫西地区群众热切期盼项目开工。沿线各市及省直有关部门要强化大局意识、全局思维，省铁建投集团要切实担起业主责任，省发改委要加强统筹协调，沿线各市要积极主动作为，省级有关部门要密切配合，进一步抢抓机遇、明确节点、提升效率、形成合力，努力争取更大工作主动，落实落细各项任务，确保项目尽快实现开工。

　　江凌强调，要严格按时间节点抓好工作落实，省直有关部门和沿线各市按期完成要件办理，设计单位要尽快完成初步设计文件编制并上报，积极争取国铁集团做好初步设计审查，确保重大事项尽快解决、前期手续及早完成，为工程开工奠定坚实基础。要积极做好资金筹措，财政部门尽快研究具体可行的出资方案，积极争取上级支持，用足用好政策性金融，细化分批出资计划，为项目建设提供有力资金保障。要深入细致研究工作，紧盯重点事项，完善征地补偿标准，科学确定工程总承包模式，优化站点土地综合开发方案，确保项目规范有序推进，实现综合效益最大化。

　　省铁建投集团董事长悦国勇，省发改委等省直有关部门及平顶山市、焦作市、济源示范区相关负责同志，洛阳市领导孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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