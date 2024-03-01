洛阳举高类消防车最高多少米？市消防救援支队回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：随着城市发展高楼越来越多，想咨询一下洛阳各区举高类消防车最高多少米？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：随着城市发展高楼越来越多，想咨询一下洛阳各区举高类消防车最高多少米？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：随着城市发展高楼越来越多，想咨询一下洛阳各区举高类消防车最高多少米？
市消防救援支队回复：目前洛阳城市区配有78米，72米，56米，50米，46米、32米、20米、18米等不同高度的举高类消防车若干，分布在城区各消防站，根据灾情需要由消防指挥中心统一调派。
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