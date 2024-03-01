一期主体工程完工！洛阳城市阳台项目最新进展来了

8日，走进洛阳城市阳台项目现场，只见建设者们各尽其职，一派繁忙景象。目前项目一期主体工程已经完工，中轴线整体形象初显，二次结构、内部安装以及景观绿化施工正加紧进行。

8日，走进洛阳城市阳台项目现场，只见建设者们各尽其职，一派繁忙景象。目前项目一期主体工程已经完工，中轴线整体形象初显，二次结构、内部安装以及景观绿化施工正加紧进行。

“城市阳台一期工程主要是对原西工体育场和广播电视塔进行改造提升，其中北侧西工体育场改造后成了充满活力的室外运动空间，南侧广播电视塔升级后成了可以远眺洛河的时尚观景平台。”项目建设单位洛阳国晟集团下属洛阳城投集团相关负责人说。

洛报融媒记者在现场看到，北侧室外运动空间共有3层，其中地上一层是供市民散步、慢跑的健康步道，地下一层是4座下沉式体育场。通过无人机镜头俯瞰，4座下沉式体育场呈圆弧形，地面健康步道如飘带一般环绕其四周，整体造型灵动、自然，富有活力。

走过横跨丽春东路的过街天桥后，即可由北侧室外运动空间到达南侧观景平台。“南侧观景平台以广播电视塔底部‘莲花瓣’形态为基础，融入了展示展览、观光旅游等功能。”洛阳城投集团相关负责人表示，未来，市民不仅可乘坐观光电梯直达电视塔顶层远眺，还可前往洛河边近2000平方米的亲水平台，以更宽广的视野一览洛河美景。

施工现场，工作人员正在对项目景观绿化进行修剪养护。“根据不同花卉的开放时间和生长特点，我们种植了樱花、玉兰、桂花、海棠、沙朴等苗木。”洛阳城投集团相关负责人表示，花期到来时，不同植株将呈现层次分明、疏密有致、绚丽夺目的情景。

高品质规划建设城市阳台项目，是洛阳市委、市政府打造城市地标、提升滨水景观、彰显城市品位的重大决策。未来，这里还将植入城市商业综合体、高端时尚酒店、全民健身、文创餐饮等多种业态，进一步聚集城市人气，塑造多场景互动的城市空间。

“目前该工程已进入关键冲刺阶段。”洛阳城投集团相关负责人表示，当前400余名施工人员奋战一线，抢抓晴好天气全力推进项目建设。下一步将对施工计划再梳理、再细化，明确攻坚任务和时间节点，全力以赴抓建设、保进度，推动项目建设提速提效。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 刘永喜）