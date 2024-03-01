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中信重工为“神十八”出征贡献力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 14:34

　　中信重工又为“神十八”出征贡献力量！26日，记者从位于洛阳市的中信重工获悉，该公司研制的专用高强度金属铸锻件，连续18次被用到神舟系列飞船，护航飞船顺利升空。

　　25日20时59分，搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，取得圆满成功。此次运载火箭逃逸塔系统及发动机壳体等部件专用高强度金属铸锻件由中信重工制造。中信重工相关负责人介绍，从“神一”到“神十八”，中信重工已连续18次护航神舟飞船顺利升空。

　　逃逸塔位于火箭顶端，似避雷针，被称为航天员的“生命之塔”。火箭发射过程中，如果出现严重威胁航天员生命安全的紧急情况，逃逸塔上的逃逸发动机就会启动，将逃逸塔(航天员返回舱)与火箭分离，推动飞船安全降落地面。

　　“逃逸塔使命非凡、性能特殊、技术复杂，是公认的火箭研制最难啃的硬骨头。而为逃逸塔提供动力的火箭逃逸发动机因形状非常规、结构异常复杂，对外壳材料、制作技术有着严苛要求。”中信重工科研攻关团队相关负责人说，为此，中信重工挑选最精干的科研人员成立专门攻关小组，经过长时间自主研发和技术攻关，最终拿出过硬的航天铸锻件产品。

　　“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。”中信重工相关负责人说，作为国内高端大型铸锻件研制基地，中信重工将牢记“国之大者”，持续走好创新发展之路，突破更多“卡脖子”技术难题，加快培育和壮大新质生产力，为建设制造强国贡献更多“洛阳力量”。（洛报融媒·洛阳网记者  郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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