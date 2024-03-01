“河洛欢歌·广场文化月”活动今日落幕

26日，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动在周王城广场圆满落幕。

26日，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动在周王城广场圆满落幕。

本次活动自4月8日开幕以来，在周王城广场共举行19场演出。在26日的闭幕演出中，舞蹈《锦绣中华》、歌曲《灯火里的中国》、河洛大鼓《大河故事》、诗朗诵《唐诗里的洛阳》、豫剧《抬花轿》、河南坠子《猛虎学艺》、服饰秀《花开中国》等本次广场文化月的优秀节目轮番上演，赢得现场观众阵阵掌声。

本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办，旨在集中展示近年来群众文化活动发展成果，营造欢乐祥和、喜庆热烈、文明向上的浓厚文化氛围。活动期间举办了举办“青春之名”专场文艺演出、“弘艺舞台”沉浸式体验文艺演出、“春风化雨”社区文化展演、“佳音传扬”社区群众合唱展演、牡丹服饰创意模特大赛等多场各具特色的文艺演出活动。

今年的“河洛欢歌·广场文化月”活动演出内容涉及歌舞、戏曲、器乐演奏、曲艺、魔术杂技、诗歌朗诵、模特表演等，演出类型更加丰富、节目类型更加多样，以新颖的形式、丰富的内容为市民和游客所喜闻乐见，平均每场演出吸引观众约2000人次。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，“河洛欢歌·广场文化月”活动已成为牡丹文化节的一大亮点和全国群众文化活动知名品牌，对普及群众文化和全民艺术发展起到了较大的推动作用。今后，洛阳还将组织开展更多接地气、暖民心的文化惠民演出活动，让更多文艺精品走到群众身边，不断提升群众的文化获得感和幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李伊 文/图）