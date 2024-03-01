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洛阳开展保障农民工工资支付专项攻坚行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 08:21

　　记者从昨日召开的全市保障农民工工资支付专项攻坚行动动员部署会议上获悉，6月30日前，我市在全市范围内开展此次专项攻坚行动。

　　此次专项攻坚行动分为政策宣传攻坚、线索化解攻坚、源头治理攻坚三个阶段。根据工作部署，相关部门将通过以案释法等多种形式，深入企业、工地、社区大力宣传《保障农民工工资支付条例》等劳动用工法律法规，切实提升企业依法支付农民工工资的自觉性，同时畅通举报投诉渠道，向社会公布举报欠薪维权投诉电话，推行欠薪维权二维码进工地，为农民工维权提供高效便捷服务。各县区、各行业主管部门将开展协议支付履行情况“回头看”，对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的，将依法移交公安机关。同时，我市将全面提升在建项目实名制管理水平，开展联合检查，对拒不纳入实名制管理的在建项目进行惩戒，使失信企业“一处违法、处处受限”，形成治理欠薪的高压态势。

　　副市长王国辉参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 汪嘉伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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