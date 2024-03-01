5月18日启用！老城区新增8处交通违法抓拍点

昨日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，老城区部分路口增设交通技术监控设备。
昨日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，老城区部分路口增设交通技术监控设备。
昨日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，老城区部分路口增设交通技术监控设备，具体内容如下：
关于老城区部分路口增设交通技术监控设备的公示信息
为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通警察支队四大队在状元红路、定鼎北路、春都路、瀍涧大道等路口增设交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，公示日期为：2024年5月10日至2024年5月17日，2024年5月18日起开始启用。
现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。
特此公示
洛阳市公安局交通警察支队四大队
2024年5月7日
附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
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