铜胎画珐琅 “洋瓷”显华彩

熟悉清宫电视剧的观众对珐琅器物一定不陌生，它们绚丽多彩，在首饰、日用品中常常出现。在“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”的最后一部分中，“主角”就是各式各样的铜胎画珐琅器物。

熟悉清宫电视剧的观众对珐琅器物一定不陌生，它们绚丽多彩，在首饰、日用品中常常出现。在“琳琅万象——东莞市博物馆藏清代外销精品文物展”的最后一部分中，“主角”就是各式各样的铜胎画珐琅器物。

珐琅是一种装饰材料，依附在金、银、铜等金属物质或陶瓷、玻璃器上。铜胎画珐琅是珐琅工艺之一，是用珐琅釉料直接在铜胎上作画，然后再烧制的技法，其成品鲜艳透明，呈现出油画般效果。

铜胎画珐琅器物起源于法国，清康熙时传入我国，在民间被称为“洋瓷”。其不仅深得清朝宫廷的喜爱，也是西洋商人争抢的热销品。在外销的铜胎画珐琅器物中，以装饰盒最为常见。在此次展览中，大家就可以看到粉盒、茶叶罐、茶杯、盖杯、杯托等器物，上面装饰有诸多中国传统纹饰。

现场展出的一件清代双喜寿字三足炉颇为珍贵。它造型典雅厚重，炉身仿古青铜器的三足鼎，满饰花卉、蝴蝶、荔枝、仙桃等吉祥纹饰，盖顶装饰铜鎏金狮钮，中间有描金“寿”字，蕴含长寿之意。

欧洲珐琅釉料、中国绘画技法、东方瓷器纹饰，东西两种文化在小小的珐琅器物上相遇，使它们成为中国工匠兼收博采、洋为中用的见证者。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 黄超 文/图）