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风口掘金！洛轴科技汽车轮毂轴承生产线火力全开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 17:00

　　思路一转天地宽，产业向“新”风正劲。洛轴深化改革、转型发展的生动实践，就是洛阳以“三大改造”推动传统产业转型升级的靓丽风景线。

　　26日下午，洛阳市产业发展观摩活动举行，与会代表走进位于洛龙区的洛阳LYC汽车轴承科技有限公司。企业新投产的汽车轮毂单元全工序智能生产线上，一批新能源汽车轮毂轴承产品陆续下线。

　　作为洛阳LYC轴承有限公司的全资子公司，洛轴科技是国内轴承产品尺寸广、用途覆盖面宽、品种齐全的生产基地。去年以来，企业抢抓新能源风口，投资2.9亿元建设3条年产能约288万套的汽车轮毂单元全工序智能生产线，通过高端化、智能化、绿色化改造，推动产线焕新、产品升级，加快抢占新能源市场，发展质量效益大幅提升。

　　“这条生产线是目前国内最先进的汽车轮毂轴承生产线，在生产效率、自动化、智能化等领域一举创下多项行业新纪录。”企业相关负责人介绍，项目建设充分利用自动化技术，推广工业机器人和物联网技术，打造高效智能数字化智能制造生产车间，建设智能化制造体系，助力企业风口掘金。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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