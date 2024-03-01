多项“洛阳保障”助力“神十八”逐梦苍穹

25日晚，神舟十八号载人飞船成功发射，并于26日对接空间站天和核心舱。

在北京航天飞行控制中心拍摄的成功对接后的神舟十八号载人飞船和空间站组合体的模拟画面(新华社发)

25日晚，神舟十八号载人飞船成功发射，并于26日对接空间站天和核心舱。

在由此拉开序幕的我国空间站应用与发展阶段第3次载人飞行任务、载人航天工程第32次飞行任务中，我市多家企业提供的关键产品发挥重要作用，为“神十八”逐梦苍穹提供多项“洛阳保障”。

作为神舟系列载人飞船专用轴承的重要供应商，洛阳轴承研究所有限公司再次圆满完成配套任务，为飞船和火箭研发生产多款高性能产品，包括高转速三点接触球轴承、内圈双半三点接触球轴承、涡轮泵用低温高速轴承等火箭发动机专用产品，保障载人飞船多个重要旋转机构可靠稳定运转的高精度、低噪声自润滑轴承及组件，以及为航天员生命健康提供重要保障的可再生环控生保系统用耐腐蚀轴承等。

多年来，轴研所与国内科研院所开展深度合作，相继为“东方红”系列卫星、“长征”系列火箭、“神舟”系列飞船、“嫦娥”探月工程等航天工程的各个领域，提供了优质可靠的航天级轴承产品和关键单机，保证了所配套“国之重器”无忧运转。

神舟十七号、神舟十八号航天员乘组“全家福” (新华社发)

为国家航天重大工程贡献力量，已成为洛阳轴承集团股份有限公司当下的“新常态”。为助力“神十八”成功飞天，该企业利用现代设计分析技术，创新研制了适用于“神十八”的多款轴承。该批产品具有高精度、高可靠性、轻量化等特点，能够高效保障航空航天机械系统的转动、定位和承载，不仅能满足飞船基本功能需求，让飞船动作更精准，而且在提升飞船整体性能方面也起到了至关重要的作用，为“神十八”更加精准地执行发射、交会对接及在轨运行等各项任务和正常运行提供了重要支撑。

从“神一”到“神十八”，中信重工机械股份有限公司已连续18次护航神舟飞船顺利升空。该企业研发生产的运载火箭逃逸塔系统及发动机壳体等部件专用高强度金属铸锻件，性能特殊、技术复杂，是公认的火箭研制最难啃的“硬骨头”之一。企业为此成立专门攻关小组，经过长时间自主研发和技术攻关，最终拿出过硬的航天铸锻件产品。

在此期间，洛阳特重轴承有限公司研发的精密雷达天线轴承同样发挥了重要作用。近年，该企业在“大型高精密转台轴承”领域不断加大研发力度，先后为多个国家重点项目配套相关轴承，通过保障测控装备的精准运转、精准测控、精准接收，助力载人航天发射任务安全高效完成。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 郭学锋 通讯员 余柯)