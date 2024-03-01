洛阳市文化馆公益培训班等你来报名

记者昨日从市文化馆获悉，为丰富市民文化生活，市文化馆“河洛有艺——全民艺术课堂”2024年夏季成人培训班将于5月14日开课，报名时间为5月8日至9日。

记者昨日从市文化馆获悉，为丰富市民文化生活，市文化馆“河洛有艺——全民艺术课堂”2024年夏季成人培训班将于5月14日开课，报名时间为5月8日至9日。

本次培训班除了往年的热门课程，还新增了插花、美妆、瑜伽、手机摄影等课程，为市民提供更多个性化、多样化公共文化服务。

●开设课程：中国舞、油画、戏曲、二胡、竹笛、瑜伽、插花、美术、声乐、美妆、手机摄影等。

●上课时间：5月14日至6月28日。

●报名方式：关注洛阳市文化馆微信公众号“河洛欢歌”预约报名。5月8日10时开放报名，需要提醒的是，每人限报一门课程，根据报名时间排序录取，报满即止。

●培训地点：洛阳市文化馆(中州中路298号)。

●咨询电话：0379-64853855。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)