洛阳市委常委会召开会议

7日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，传达中央、省有关会议要求，研究生态环境保护、巡察、文旅产业发展等工作，审议《关于促进市县政协凝聚现代化洛阳建设共识和力量的实施意见》。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究生态环境保护、巡察、文旅等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

7日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，传达中央、省有关会议要求，研究生态环境保护、巡察、文旅产业发展等工作，审议《关于促进市县政协凝聚现代化洛阳建设共识和力量的实施意见》。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议强调，要深入学习习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，深刻认识持续深化改革开放的重要性和必要性，准确把握进一步全面深化改革的指导思想和重要原则，为现代化建设提供更强大动力和制度保障。要深刻领会习近平总书记关于当前经济形势的重要判断和关于经济工作的重要部署，认真落实党中央关于区域协调发展的部署要求，把准经济工作着力点，不断开创高质量发展新局面。要深入贯彻落实习近平总书记对广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害作出的重要指示，进一步强化安全意识、风险防控意识，扎实抓好消防、燃气管道、景区景点、防汛等重点领域风险防范工作，全面提高本质安全水平。

会议传达学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》《生态保护补偿条例》，听取中央生态环境保护督察反馈问题及交办问题整改情况汇报。会议指出，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，始终心怀“国之大者”，切实增强生态环境保护的政治自觉，不折不扣将党中央关于生态环境保护的部署要求落到实处。要扎实抓好环保督察反馈问题整改，补齐环境基础设施建设短板，加快推动产业结构调整，从严抓好环境保护执法，标本兼治解决好突出生态环境问题。要建立健全长效机制，完善整改事项定期推送、随机暗访复查、问责追责等机制，不断提升生态环境治理效能。

会议传达全国巡视工作会议暨二十届中央第三轮巡视动员部署会等精神，听取市委巡察工作有关情况汇报，对做好下步工作提出要求。会议强调，要坚守政治定位，始终把落实习近平总书记重要指示、党中央重大决策部署以及省委、市委工作部署作为巡察重点，持续深化政治巡察。要坚持严的基调，进一步发扬斗争精神、增强斗争本领，提升发现问题、推动工作的能力水平，有效扩大巡察覆盖面，统筹抓好专项巡察、“回头看”等工作，更好发挥巡察利剑作用。要扛稳抓牢责任，以省委巡视整改为契机，边巡边改、立行立改，推动具体解决、举一反三、建章立制有机统一，从严从实抓好巡察整改工作。要强化系统观念，推进巡察与纪检监察、审计、人大和政协监督贯通协同，加强巡察队伍建设，努力形成工作合力，不断提高巡察工作质效。

会议听取今年牡丹文化节及“五一”期间全市文旅工作情况汇报。会议指出，近年来，市委深刻把握文旅产业发展趋势，大力发展新文旅产业，形成并保持了文旅市场热度。要珍惜当前洛阳文旅火爆出圈的良好态势，一如既往坚持既定思路举措，强化问题导向，补齐短板弱项，乘势而上抓好新文旅产业发展。要丰富体验消费新场景，城市文旅要加快打造隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区、老城古城片区三个核心板块，龙门石窟、白马寺、关林三个文旅小镇，以及二郎庙、西工小街、上海市场步行街三个特色商业街区；乡村旅游要加快打造老君山、陆浑湖、黄河沿线三大特色民宿集群，统筹抓好宜阳、汝阳等县域特色康养产业发展，推动洛阳新文旅持续出圈、叫响品牌。要进一步提升文旅服务保障水平，提升高铁、机场等对外交通便捷性，提升洛邑古城、龙门石窟等重点景区交通顺畅度，更加注重汉服体验产业规范提质发展，以高质量旅游服务供给提升游客体验感。要高质高效抓好河洛文化旅游节、第33届世客会筹备工作，不断提升洛阳文旅产业吸引力影响力。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，切实加强人民政协凝聚共识工作，把增进政治认同放在首位，进一步深化民主协商，更有效支持政协开展工作，更好团结和凝聚社会各方力量，形成齐心协力推进现代化洛阳建设的生动局面。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、刁国泰、王森、韩治群、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)