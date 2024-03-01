昨日，全市统战政策理论能力提升培训班开班，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动全市统战工作高质量发展。

昨日，全市统战政策理论能力提升培训班开班，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动全市统战工作高质量发展。 昨日，全市统战政策理论能力提升培训班开班，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动全市统战工作高质量发展。 市委常委、统战部部长韩治群出席活动并讲话。他强调，要深刻领会做好新时代统战工作的重大意义，把深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想作为首要政治任务，充分发挥统一战线强大法宝作用，确保党中央关于统战工作各项决策部署落到实处。要加强对党的统一战线理论方针政策的学习研究，始终坚持围绕中心、服务大局，利用统一战线人才荟萃、联系广泛、资源丰沛等优势，进一步团结党外人士，助力招商引资，优化营商环境，推动我市统战工作不断开创新局面。要坚决守牢底线，充分发挥统战工作领导小组、民族宗教工作领导小组等专项协作机制作用，牢固树立“一盘棋”思想，最大限度把风险隐患防范在源头、化解在基层、消灭在萌芽，以统一战线和谐稳定服务全市大局和谐稳定。 本次培训为期五天，将邀请中央、省社会主义学院专家和省委统战部相关负责同志授课，全市统战干部共120余人参加培训。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 宋瑞玉 杜蕊蕊)