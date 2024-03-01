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徐衣显主持召开专题会议研究智慧城市建设、防范风险、“过紧日子”等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 23:22
徐衣显主持召开专题会议研究智慧城市建设、防范风险、“过紧日子”等工作
数智赋能数实融合建设集约高效智慧城市
预算约束兜底三保用紧日子换群众好日子

　　26日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究智慧城市建设、防范风险、“过紧日子”等工作，强调要顺应高质量发展趋势，聚焦便民利企新需求，探索智慧运营新模式，以平台思维破除信息壁垒，以数据共享提升服务效能，以市场运作培育数字产业，大力发展新质生产力，助力现代化洛阳建设。

　　会议听取了我市智慧城市建设项目一期有关情况汇报，市直有关部门就项目建设、管理、运营、服务等提出意见建议。徐衣显指出，智慧城市是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，也是转变城市发展方式、推动高质量发展的重要支撑。他强调，各相关部门要顺应趋势、数智赋能。顺应国家政策导向、技术变革走向，聚焦发展需要、群众需求，以“一朵云”为载体、“一张网”为链接、“一中心”为支撑、“一道墙”为防线，实施统云、并网、聚数行动，夯实数据平台底座，提升数字治理能力。要深入研究、务求实效。学习借鉴外地智慧城市建设先进经验，坚持“实用管用好用、急用高频先行”原则，深入研究项目实施的必要性、可行性、集成性，统筹考虑技术手段、应用场景、运营效益等，完善设计方案，细化实施流程，推动智慧城市建设科学化、规范化、系统化、长效化。要互联互通、集约高效。以数字化、智能化、一体化为方向，搭建平台载体，融通数据资源，推动智慧交通、智慧旅游、智慧医疗、智慧教育等互联互通，实现“一网通办”“一网统管”“一网协同”。要市场导向、数实融合。抢抓云计算、人工智能等风口，坚持专业谋划、市场运作，开展互利合作，整合产业链、创新链、价值链，拓展数智应用场景，布局未来产业赛道，打造智能化制造、网络化协同、全链条循环的数实融合生态，加快构建现代化产业体系。

　　会议研究了防范风险、“过紧日子”等工作。徐衣显强调，要认真落实党政机关习惯“过紧日子”要求，牢固树立降本增效工作导向，严格财政预算执行管理，严把政府投资项目关口，全面压减非刚性、非重点、非急需支出，多措并举有效推进政府债务化解，严控风险等级，杜绝新增政府隐性债务。要坚持以人民为中心发展思想，切实兜紧兜牢“三保”底线，把资金用在民生急需上、投到发展紧要处，让有限财力发挥出最大社会效益、民生效益。

　　张玉杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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