记者近日从市轨道交通集团获悉，经专家评审，洛阳地铁车辆轴箱轴承自主化研制及运用研究项目通过结题验收。未来，更多地铁有望用上“洛阳造”轴箱轴承。

记者近日从市轨道交通集团获悉，经专家评审，洛阳地铁车辆轴箱轴承自主化研制及运用研究项目通过结题验收。未来，更多地铁有望用上“洛阳造”轴箱轴承。 运行10万公里状态检查 记者近日从市轨道交通集团获悉，经专家评审，洛阳地铁车辆轴箱轴承自主化研制及运用研究项目通过结题验收。未来，更多地铁有望用上“洛阳造”轴箱轴承。 轴箱轴承是地铁车辆走行系统的核心部件，具有技术含量高、制造难度大、安全性和可靠性要求高等特点。 市轨道交通集团相关负责人介绍，目前国内地铁车辆轴箱轴承主要被国外品牌垄断，存在价格高、供货周期长、服务不及时等问题，导致国内地铁车辆制造和维修处于被动地位，影响城轨车辆装备产业发展。 2022年4月，市轨道交通集团联合洛轴集团开展地铁车辆轴箱轴承自主化研制及运用研究项目，致力于研发高精度、高稳定性、长寿命的地铁车辆轴箱轴承，形成地铁车辆关键配套轴承制造、安装、运用考核的专有技术。 在洛轴集团此前研发产品和实验室台架试验验证的基础上，项目历时两年完成了车辆装车运用考核试验。 “洛阳造”轴箱轴承 两年间，市轨道交通集团为项目实施提供车辆、人员及相关条件支持，项目陆续通过运用考核方案专家评审会、10万公里运用考核状态评审会评审。 装车运用考核试验分为空载考核、早晚客流高峰时段正线运营试验、正线运营考核3个阶段。装车运用考核试验结束后，工作人员对轴箱轴承进行拆解检查与运行参数对比，结果显示其与进口轴承性能相当。 截至项目结项，经专家评审，装载着LY-Z0117型轴箱轴承的地铁车辆在洛阳地铁2号线运营考核344天，累计运行13万公里，状态良好。 该负责人表示，项目推动了轨道交通车辆轴箱轴承自主化实施进程，对城轨车辆装备关键核心部件国产化起到了良好示范作用。下一步，市轨道交通集团将加强与企业单位合作，推动“洛阳造”轴箱轴承走向全国、走向世界。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 牛秀蓉)